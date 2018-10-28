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ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 18:06 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'de 11 kişinin hayatını kaybettiği sinagog saldırısı için İngilizce taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter'dan Türkçe "Teşekkür ederiz" cevabını verdi.

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Pittsburgh kentinde sinagoga düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. Twitter'dan İngilizce mesaj yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıyı kınıyorum, baş sağlığı diliyorum. Türkiye, dünyanın her yerinde her türlü terörizmi açık bir şekilde kınamaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD, TÜRKÇE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Türkçe cevap vererek "Teşekkür ederiz" dedi.

abd

SALDIRIDA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

46 yaşındaki ABD vatandaşı Robert Bowers tarafından Pittsburgh kentindeki sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin öldüğünü, 4'ü polis 6 kişinin yaralandığını açıklanmıştı. Saldırının ardından New York'taki sinagoglara güvenlik güçleri konuşlandırılmıştı.

Her yıl silahlı saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ABD'de bireysel silahlanma ve silah yasası tartışmaları sık sık gündeme geliyor.

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