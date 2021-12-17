ABD'den drone devi DJI'a kötü haber!

ABD Hazine Bakanlığı, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimi artırabilecek bir karara imza attı. Drone denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan DJI, ABD'nin yaptırım kara listesine eklendi. Ayrıca, DJI ile birlikte toplam 8 Çinli teknoloji firması kara listeye alındı.

DJI'IN VE DİĞER ŞİRKETLER NEDEN KARA LİSTEYE EKLENDİ?

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu 8 şirketin Çin'deki etnik ve dini azınlıkların, özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ağırlıklı olarak Müslüman Uygur azınlığının biyometrik gözetimini ve takibini aktif olarak desteklediği aktarıldı.

Açıklamada, aralarında drone üreticisi DJI'nin de bulunduğu 8 teknoloji şirketinin yaptırım kara listesine alındığı kaydedildi.

Kararla ABD'li kişilerin bu kuruluşlarla bağlantılı halka açık belirli menkul kıymetlerin alımları veya satımlarını yapmasının yasaklanacağı ifade edildi.

(AA)

