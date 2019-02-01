HABER

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

ABD, Soğuk Savaştan beri nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıkladı.

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkma durumuna karşı güvenlik konseyini topladı.

INF ANLAŞMASI

1987'de ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.

PARTNER Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor
ABD Rusya ile 1987’de yapılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini 2 Şubat itibariyle askıya alıyorABD Rusya ile 1987’de yapılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini 2 Şubat itibariyle askıya alıyor
Alarm verildi! 795 kilo bozuk et tespit edildiAlarm verildi! 795 kilo bozuk et tespit edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD INF

En Çok Okunan Haberler

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Filipinler'de kiliseye bombalı saldırı! 19 ölü, 48 yaralı

Filipinler'de kiliseye bombalı saldırı! 19 ölü, 48 yaralı

Brezilya’daki baraj felaketi göz göre göre gelmiş

Brezilya’daki baraj felaketi göz göre göre gelmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alarm verildi! 795 kilo bozuk et tespit edildi

Alarm verildi! 795 kilo bozuk et tespit edildi

Nordwind Airlines: Venezuela’ya altın ya da silah taşımadık

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Tam 63 kilo verdi! Onu gören tanıyamıyor

Tam 63 kilo verdi! Onu gören tanıyamıyor

Çavuşoğlu Avrupa Parlamentosu'nun Guaido kararına tepki gösterdi

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Türk profesörün şüpheli ölümünde yeni gelişme

Türk profesörün şüpheli ölümünde yeni gelişme

ABD Filistin'e yardımı kesti

ABD Filistin'e yardımı kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.