ABD'den düşürülen Rus uçağına ilişkin açıklama! Fatura İran'a

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'de düşürülen Rus savaş uçağına ilişkin yaptığı yazılı bir açıklamada, uçağın düşürülmesini "talihsiz bir kaza" olarak nitelendirerek, "ABD, Suriye'de Beşşar Esad rejimine ait uçaksavar ateşiyle düşürülen Rus uçağındaki mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyor." ifadesini kullandı.
Pompeo açıklamasında ayrıca, "Düşürülen Rus uçağı herkese bölgedeki sorunlara yönelik kalıcı, barışçıl ve siyasi çözümler bulmanın gerekliliğini ve Suriye'de gerçekleştirilen askeri operasyonlarda yapılan yanlış hesaplamaların yol açtığı tehlikeleri hatırlatmaktadır." görüşüne yer verdi.
Durumun, Suriye sorununun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) uyarınca acilen çözüme kavuşturulmasına dikkati çektiğini vurgulayan Pompeo, "Yaşanan olay, bölgeyi tehdit eden İran'ın tehlikeli silah sistemlerini bir şekilde Suriye'ye yöneltmesine son verilmesinin önemini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Suriye'de radardan kaybolan 15 askerin bulunduğu Rus İl-20 askeri uçağının, Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edilmişti.
Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, uçağın ve ölen mürettebatın sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu savunmuştu.
İsrail ordusu ise suçlamaları reddederek, olaydan Suriye rejimi güçleri ile İran ve Hizbullah'ın sorumlu olduğunu iddia etmişti.
Suriye’de düşen Rus uçağına ilişkin ABD Dışişleri Mike Pompeo’nun açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump da değerlendirmelerde bulundu.
Beyaz Saray’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrjej Duda ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trump, "Değerlendirmelere göre bana Rus uçağını Suriye düşürmüş gibi geliyor. Yaklaşık 14 kişinin öldüğünü duydum. Üzücü bir olay, ancak oluyor" dedi.
(AA)
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