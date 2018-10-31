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ABD'den emir gibi çağrı: 30 gün içinde herkesi masa etrafında görmek istiyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2018 04:26 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 30 gün içinde Yemen'de ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulundu. Bakan Mattis, 'Uzun dönemli bir çözüm için 30 gün içinde herkesi, bir ateşkesin olduğu, sınırlardan çekilmenin sağlandığı ve hava saldırılarının durduğu bir barış masası etrafında görmek istiyoruz. Barış görüşmelerine geçmemiz gerekir. Bunu gelecekte yaparız diyemeyiz, 30 gün içerisinde yapmamız gerekir. Suudi Arabistan ve BAE'nin buna hazır olduğuna inanıyorum' dedi.

ABD'den emir gibi çağrı: 30 gün içinde herkesi masa etrafında görmek istiyoruz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 30 gün içinde Yemen'de ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulundu.

ABD Barış Enstitüsünde konuşan Mattis, şimdilik, Yemen'de Husilere yönelik saldırılarda bulunan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sivilleri vurmamasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

"30 GÜN İÇİNDE HERKESİ MASA ETRAFINDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Mattis, "Uzun dönemli bir çözüm için 30 gün içinde herkesi, bir ateşkesin olduğu, sınırlardan çekilmenin sağlandığı ve hava saldırılarının durduğu bir barış masası etrafında görmek istiyoruz." dedi.

"SAVAŞ DEVAM EDECEK"

Bakan Mattis, her ne kadar hava saldırılarında sivillerin hedef alınmaması için uğraşılsa da sonuçta savaşın devam edeceğini vurguladı.

Barış görüşmelerine geçilmesi gerektiğine dikkati çeken Mattis, "Bunu gelecekte yaparız diyemeyiz, 30 gün içerisinde yapmamız gerekir. Suudi Arabistan ve BAE'nin buna hazır olduğuna inanıyorum. Husiler, (BM Yemen Özel Temsilcisi) Martin Griffith'in yüzüne kapıları kapatmamış olsaydı şu anda oraya doğru ilerliyor olurduk." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Jim Mattis Suudi Arabistan BAE

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