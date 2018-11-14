ABD'den ezber bozan YPG açıklaması

Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG ile işbirliğine giden ABD, yeni bir açıklama yaptı.

Üst düzey ABD'li yetkili, terör örgütüyle ilişkilerinin geçici olduğunu savundu ve sahadaki ittifakı 'taktiksel' olarak tanımladı. YPG'li teröristlerle Amerikan askerlerinin birlikte devriye gezmesini, "Suriye stratejimizin parçası" sözleriyle değerlendirdi.

Aynı yetkili, Türkiye ile ABD askerlerinin Menbiç'teki devriyesinin sorulması üzerine, "Devriyelerin başlaması büyük bir başarı. Devriyelerin sıklığına komutanlar karar verecek" dedi.

ABD'li yetkili, PKK terör örgütü elebaşları için konulan para ödülünün 'Türkiye'nin endişelerine yanıt' olduğunu söyledi.

