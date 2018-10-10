ABD'den FBI teklifi: Suudiler isterse İstanbul'a ekip yollarız

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, NBC televizyonundan Hugh Hewitt'le gerçekleştirdiği röportajda, kendisine sorulan soruya verdiği yanıtta 'Suudi Arabistan yardım isterse, FBI heyeti gönderebiliriz' ifadelerini kullandı.
Pence, Cemal Kaşıkçı hakkında şunları söyledi:
"Bence ABD bu olayın çözümüne her şekilde destek olmaya hazırdır. Fakat dün söylediğim gibi, özgür dünya cevapları hak eder. Öte yandan Suudi gazetecinin Türkiye'de trajik şekilde öldürüldüğüne dair raporlar, basın özgürlüğünü arzulayan ve dünya genelinde insan haklarını savunan herkes için derin bir endişeye neden olmuştur."
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