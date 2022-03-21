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Dünya endişeliydi! Kritik karar geldi: 'Soykırım olarak tanıyoruz'

21.03.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusu tarafından maruz bırakıldığı suçlara ilişkin kritik bir açıklama geldi. ABD suçları 'soykırım' olarak nitelediğini duyurdu.

Dünya endişeliydi! Kritik karar geldi: 'Soykırım olarak tanıyoruz'

Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara Myanmar ordusunca uygulanan şiddet yıllardır dünya tarafından kaygıyla takip ediliyor. İnsan hakları örgütlerince de sık sık gündeme getirilen zulme ilişkin ABD'den kritik bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdıklarını açıkladı.

Blinken, Washington'da bulunan Holokost Müzesi'nde Arakan'da Myanmar ordusunun Müslümanlara karşı işlediği suçlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin şu ana kadar Holokost'un yanı sıra 7 olayı daha soykırım olarak tanıdığını belirten Blinken, "Bugün ise Myanmar ordusunun Arakanlılara karşı işlediği soykırımı ve insanlığa karşı suçları da 8'inci soykırım olarak tanımladık." diye konuştu.

Blinken, bu karara, geniş çaplı uluslararası örgüt ve sivil toplumun belge ve değerlendirmelerinin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı kapsamlı değerlendirmedeki yasal analizine dayanarak vardıklarını kaydetti.

Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddet daha önce Birleşmiş Milletler tarafından da 'soykırım' olarak tanınmıştı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

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BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor. (AA)

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