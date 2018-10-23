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ABD'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2018 17:45 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Erdoğan'ın Kaşıkçı açıklamalarının ardından ABD'nin Suudi Arabistan tarafından yanıt beklediğini açıkladı.

ABD'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması!

ABD Başkan Yardımcısı Pence, CIA Başkanı Haspel'in Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili belgeleri incelemek için Türkiye'de olduğunu doğruladı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
ABD Mike Pence Cemal Kaşıkçı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
herşeyi siz yapın sonra açıklama bekleyin bence suudlara sorulan soruların tüm cevabı abd de dir onların akıl edemediği türkiyenin soğuk kanlı bir şekilde olayın üzerine gitmesidir
trum bizim şu zamlara bi'rl fiyatlar DÜŞmüyor
Ruslar Putin KGB’de bekliyoruz, Almanya, İmgiltere, Zimbabe ble gelebilir..
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