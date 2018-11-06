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ABD'den flaş hamle! Binlerce asker sınıra yerleşti

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2018 04:37 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, bugün itibariyle Meksika sınırına 5 bin 200 askerin intikal etmiş olacağını ve bunlardan sadece kuvvet koruma görevinde yer alacak askerlerin silahlı olacağını söyledi.

ABD'den flaş hamle! Binlerce asker sınıra yerleşti

Albay Manning, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırına asker konuşlandırılmasına ilişkin sorulara cevap veren Manning, "Gümrük ve Sınır Koruma Kurumuna ilk desteğimiz giriş noktalarını güçlendirmek ve sınırda kilit açıklara müdahale etmektir." dedi.

Manning, bölgede sınırı tel örgülerle kapatma ve diğer lojistik desteğin yanı sıra Amerikan ordusunun havadan helikopterlerle de sınır koruma birimlerine katkı sağlayacağını dile getirdi.

BÖLGEDE SADECE KUVVET KORUMA BİRİMLERİ SİLAHLI OLACAK

Şu anda bölgede 4 bin 800 asker bulunduğuna dikkati çeken Manning, "Bugün itibarıyla 5 bin 200 civarında askerin güneybatı sınırına intikal etmiş olacak." ifadesini kullandı.

Manning, "Savunma Bakanlığı yakın zamanda 7 bin civarında askerin bölgede İç Güvenlik Bakanlığına destek vermesini tahmin ediyor." diye konuştu.

Sözcü, sevk edilen askerlerin bin 100'ü California, bin 100'ü Arizona, 2 bin 600 askerin de Teksas eyaletinin Meksika ile olan sınırına yerleştirildiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sınırda protesto olması ve protestolar sırasında askerlere taş atılması durumunda bunların silah olarak addedilip ona göre karşılık verileceğine yönelik açıklamasına ilişkin Manning, "Güç Kullama Kurallarının temelinde askerlerin nefsi müdafaa konusunda doğal güç kullanma hakkıdır." dedi.

Ancak Manning, Trump'ın daha sonra taş atan göçmenlere ateş edileceği şeklinde anlaşılan açıklamalarına açıklık getirdiğini belirterek, "Bu görevde silahlı olacak askerler oradaki güçlere güvenlik sağlayacak olanlardır. Bu çok önemlidir. Bunlar askeri polis gücüdür ve Gümrük ve Sınır Koruma Ajansına yardım etmek üzere gönderdiğimiz askerlerimizi koruyacak olan güçlerdir." değerlendirmesini yaptı.

MEKSİKA SINIRINDA HAPİSHANE İNŞA EDİLECEĞİ İDDİASI

ABD yönetiminin Pentagon'dan sınırda göçmenlerin tutulmasında kullanılacak tesis kurulmasını istediği, Pentagon'un da bu talebi reddettiğine ilişkin soruya yanıt veren Manning, Savunma Bakanlığı ile ABD'nin diğer kurumları arasındaki tartışmalara dair yorum yapmayacağını söyledi.

Manning "Orada inşa edilecek her yapıt veya tesis sadece Gümrük ve Sınır Koruma personeli ve kendi personelimiz, destek için orada olan Savunma Bakanlığı personeli için yapılacaktır." diye konuştu.

Aynı toplantıda söz alan Pentagon sözcülerinden Albay Bill Speaks, "İç Güvenlik Bakanlığından göçmen ailelerin tutulması için herhangi bir tesis inşa etme konusunda talep almadık." dedi. (AA)

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