HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den flaş iddia! Putin'in 8 ila 10 generali Ukrayna'da öldürüldü

ABD'den flaş iddia! Putin'in 8 ila 10 generali Ukrayna'da öldürüldü

10.05.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ABD'den flaş bir açıklama geldi. ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna'nın çatışmalarda 8 ila 10 Rus generalini öldürdüğünü ifade etti.

ABD'den flaş iddia! Putin'in 8 ila 10 generali Ukrayna'da öldürüldü

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna'nın 8 ila 10 Rus generali öldürdüğünü ifade etti. ABD Senatosu’nun Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne demeç veren Berrier, Ukrayna ordusunun Rus ordusundan çok daha küçük olmasına rağmen motive olmuş askerlerle sahada olduğunu ifade ederek, "Ukraynalıların ülkelerini savunma konusunda haklı olduğunu düşünüyorum. Uzaklardaki bölgelerden gelen Rus askerlerinin bunu gerçekten anladığından emin değilim" dedi.

"ALIŞILMADIK DERECEDE YÜKSEK BİR SAYI"

ABD'li yetkililer, Ukrayna’daki çatışmalarda hayatını kaybeden Rus general sayısını yakından takip ederken, söz konusu sayısının modern bir ordu için alışılmadık derecede yüksek olduğu belirtildi. Yetkililer, bu alışılmadık derecede yüksek general ölümlerini kısmen ABD tarafından Ukrayna’ya sağlanan istihbarat desteğine bağlarken, bazı yetkililer ise bunun Rus generallerinin Ukrayna topraklarında normalden çok daha fazla ilerlemeye zorlanmasından kaynaklandığını öne sürdü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Twitter'ı aldıktan sonra... Musk'tan 'Trump' hamlesiTwitter'ı aldıktan sonra... Musk'tan 'Trump' hamlesi
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!
Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'
Anahtar Kelimeler:
Amerika Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gayrimenkul sektöründe yeni dönem başlıyor! Artık noterlerde...

Gayrimenkul sektöründe yeni dönem başlıyor! Artık noterlerde...

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı!

Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı!

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

İlginizi Çekebilir

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Erkeklerin girmesi yasaktı! Cinsel fantezi ölümle bitti

Erkeklerin girmesi yasaktı! Cinsel fantezi ölümle bitti

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.