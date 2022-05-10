ABD'den flaş iddia! Putin'in 8 ila 10 generali Ukrayna'da öldürüldü

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna'nın 8 ila 10 Rus generali öldürdüğünü ifade etti. ABD Senatosu’nun Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne demeç veren Berrier, Ukrayna ordusunun Rus ordusundan çok daha küçük olmasına rağmen motive olmuş askerlerle sahada olduğunu ifade ederek, "Ukraynalıların ülkelerini savunma konusunda haklı olduğunu düşünüyorum. Uzaklardaki bölgelerden gelen Rus askerlerinin bunu gerçekten anladığından emin değilim" dedi.

"ALIŞILMADIK DERECEDE YÜKSEK BİR SAYI"

ABD'li yetkililer, Ukrayna’daki çatışmalarda hayatını kaybeden Rus general sayısını yakından takip ederken, söz konusu sayısının modern bir ordu için alışılmadık derecede yüksek olduğu belirtildi. Yetkililer, bu alışılmadık derecede yüksek general ölümlerini kısmen ABD tarafından Ukrayna’ya sağlanan istihbarat desteğine bağlarken, bazı yetkililer ise bunun Rus generallerinin Ukrayna topraklarında normalden çok daha fazla ilerlemeye zorlanmasından kaynaklandığını öne sürdü. (İHA)



