ABD saldırı sayısını açıkladı, Türkiye ateşkes çağrısı yaptı! BM'de peş peşe açıklamalar!

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, burada yaptığı konuşmada, Rusya ve Esed rejiminin İdlib'de 100'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Pierce, “Rusya ve İran’ı bizimle çalışmaya çağırıyoruz.” dedi. BMGK oturumunda bir tek Türkiye'nin elle tutulur bir plan sunduğunu belirten Pierce, herkesi Türkiye'nin planı ile birlikte hareket etmeye davet etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da yaptığı zirvenin sonuçlarını ve İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Suriye’de askeri sonuç olamayacağını belirten Sinirlioğlu, İdlib’deki durumun siyasi sürecin geleceğini de etkileyeceğini ifade ederek, “Türkiye olarak yanı başımızdaki şiddetin sona ermesi için çok çalıştık.” dedi.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, rejimin kara ve hava saldırılarında kimyasal ya da konvansiyonel silah kullanmasının fark etmediğini, ayrım yapılmaması gerektiğini söyledi.

Rusya, İran ve Esed rejiminin siyasi çözümle ilgilenmediğini öne süren Haley, " Türkiye bunu geçen hafta öğrendi, İdlib'de ateşkes istedi ama Rusya ve İran, Türkiye'nin bu teklifini kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

Nebenzia, İdlib'de on binlerce El Nusra ve DEAŞ üyesinin bulunduğunu ifade ederek Rusya, İran ve Türkiye'nin tüm Suriye'de terör kalıntılarını temizleme konusunda hemfikir olduklarını açıkladıklarını söyledi.

Suriye'deki krize siyasi çözüm dışında bir alternatif olmadığını belirten Nebenzia, ''Siyasi çözüme karar veren silahlı muhalifleri acilen teröristlerden ayırmaya ihtiyaç var ve bu çağrı uluslararası toplumun tüm üyelerine.'' dedi.

Nebenzia, Astana garantörü üç ülkenin BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile anayasa komitesinin Cenevre'de en kısa sürede kurulması için istişareler yürüttüklerini de belirtti.

"BATI SİYASİ ŞANTAJ YAPIYOR"

Tahran zirvesinde Suriye'nin yeniden inşa edilmesinin de ele alındığını ve şartların bu durum için uygun olduğunu söyleyen Nebenzia, Suriye'de insani yardıma, mayınların temizlenmesine ve altyapının yeniden inşa edilmesine ihtiyaç olduğunu ancak Batı'nın bu konuda ''siyasi şantaj yaptığını'' ifade etti.

Suriyeli mültecilerin ülkeye geri dönüşünün de ele alınan konular arasında yer aldığına dikkati çeken Nebenzia, ''Suriye hükümeti bilindiği gibi güvenlik garantileri verdi. Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için Türkiye ve İran ile uluslararası bir konferans düzenlenmesi için çalışıyoruz.'' dedi.

Nebenzia, Astana garantörü üç ülkenin bir sonraki toplantısının Rusya'da olacağını sözlerine ekledi.

