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ABD'den flaş Suriye ve Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2019 01:08 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden çekilme kararına yönelik eleştirilere cevap vererek, “Kürtleri savunmak için, uzun süredir NATO’da bizimle müttefik olan Türkiye’ye karşı savaşmak niyetinde değiliz” dedi.

ABD'den flaş Suriye ve Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD merkezli bir haber kanalına verdiği özel röportaj için, Arabistan’ın başkenti Riyad’ın doğusundaki çöl bölgesinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü’nde konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD’nin kuzey Suriye’den çekilme kararına yönelik eleştirilere cevap verdi.

"NATO'DA BİZİMLE MÜTTEFİK OLAN TÜRKİYE'YLE SAVAŞACAK DEĞİLİZ"

Esper, "Kürtleri savunmak için, uzun süredir NATO’da bizimle müttefik olan Türkiye’ye karşı savaşmak niyetinde değiliz. Hele ki savunma konusunda birinci dereceden zorunluluğumuz olmayan bir sınır konusunda” ifadelerini kullandı.

"100 DEAŞ'LI TERÖRİST KAÇTI"

İddia edildiğinin aksine Barış Pınarı Harekatı’nın yapıldığı bölgede bulunan cezaevlerinden sadece 100 civarında DAEŞ’lı, teröristin kaçtığını söyleyen Esper, herhangi büyük bir cezaevinin yıkıldığı ve teröristlerin kaçtığı bilgisini almadıklarını doğruladı.

Suriye’nin kuzeyinden ayrılan Amerikan birliklerinin ülkeye dönmeden önce geçici olarak Irak’a gitmelerini emrettiğini söyleyen Esper, ancak Başkan Donald Trump’ın, petrol sahalarını korumak için Suriye’de bazı birlikleri tutma planını henüz onaylamadığını kaydetti.

"SONUNDA BU BİRLİKLER EVE DÖNECEK"

Esper, “Aşamalı bir çekilme gerçekleştiriyoruz. Bilerek ve isteyerek kuzeydoğu Suriye’den çekildik. Birliklerimizi eve getirmek için Irak’ta geçici olarak yeniden konumlandıracağız. Bu devam eden bir sürecin sadece bir kısmı, ama sonunda bu birlikler eve dönecek” dedi.

"AMACIM SEÇENEKLERİMİZİ AÇIK TUTMAK"

Petrol sahalarını korumak ve DAEŞ’le mücadeleye devam etmek için Suriye’nin doğusunda birkaç yüz asker kalabileceğini belirten Esper, “Amacım seçeneklerimizi açık tutmak. Başkanın seçeneklerini açık tutmak istiyorum. Böylece durum değişkenlik gösterirse, Suriye’nin kuzeydoğusunda mı, yoksa diğer bölgelerde mi kalacağımız konusunda Başkan’a esnekliğe sahip olduğumuzu göstermek istiyorum” dedi.

Esper, "SDG’nin zamanında bölgeden çekilmesi için iyi niyetle çaba gösteriyoruz. Biraz daha fazla zamana ihtiyaçları varsa, verilmelidir” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Suriye NATO Türkiye Donald Trump ABD Barış Pınarı Harekatı

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