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ABD'den gerilimi tırmandıracak yaptırım hamlesi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2019 21:02 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, İran'ın nükleer silahla ilgili çalışmalarında yer aldıkları ya da bunlara destek oldukları gerekçesiyle 31 kişi ve kurumu yaptırım listesine eklediğini açıkladı.

ABD'den gerilimi tırmandıracak yaptırım hamlesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, İran'a yönelik yeni yaptırımlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Palladino, İran'ın, nükleer silah edinmesiyle ilgili gizli arşivleri hakkındaki soruları yanıtlamayı reddettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savundu.

31 KİŞİ VE KURUM YAPTIRIM LİSTESİNE EKLENDİ

Tahran yönetiminin nükleer silah çalışmalarını yakından takip etmeye devam edeceklerini vurgulayan Palladino, bu kapsamda, İran yönetiminin nükleer silah edinme çalışmalarının içinde olan ya da bunlara destek olan 31 kişi ve kurumun yaptırım listesine eklendiğini belirtti.

Sözcü Yardımcısı Palladino ayrıca, yaptırım listesine eklenen kişi ve kurumların, İran Savunma İnovasyon ve Araştırma Kurumu ile bağlantılı olduklarını ifade etti.

Washington yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra, Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN gerilim yaptırım

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