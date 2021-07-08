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ABD'den Google'a "Google Play Store" davası!

08.07.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 37 eyalet ve bölge başsavcısı Alphabet'in sahip olduğu Google'ın rakiplerini satın alarak ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlardaki uygulama mağazası Play Store'da kısıtlayıcı sözleşmeler kullanarak yasa dışı bir tekel oluşturduğu iddiasıyla şirket aleyhine dava açtı.

ABD'den Google'a "Google Play Store" davası!

Play Store aleyhindeki iddialar Eylül 2019'da başlayan, şirket hakkında üç dava açılmasına neden olan ve neredeyse ABD'deki tüm eyaletleri kapsayan bir soruşturmadan sonucu oluşturuldu.

Davalar, reklamcılık, uygulama içi satın almalar ve akıllı ev ürünleri dahil olmak üzere işletmelerinden milyarlarca dolar gelir elde eden Google'ın iş modelinde ciddi değişiklere yol açabilir.

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GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Google'dan dün yapılan açıklamada davanın küçük işletmelere ya da tüketicilere yardımcı olmaktan ziyade ayrıcalıklı muamele isteyen bir avuç büyük uygulama geliştiricisini destekleyeceği ifade edildi.

GOOGLE YASA DIŞI TAKTİKLER UYGULADI İDDİASI

Utah, New York, North Carolina ve Tennessee gibi eyaletlerin başı çektiği eyaletler Google'ın Android uygulamaları ve uygulama içi ürün satışı tekelini korumak için yasa dışı taktikler uygulayarak Play Store'dan "muazzam büyüklükte kâr marjları" elde ettiğini savunuyorlar.

İddianameye göre, "Google, Android uygulamalarının indirildiği pazardaki tekelini korumak için Android üzerindeki tekelini kullanıyor" ifadesi yer aldı.

Eyaletler Google'ın telekom şirketleri ve telefon üreticileri ile olan anlaşmalarının başka davalara konu olduğuna dikkat çekiyorlar.

Eyaletler Google'ın evraklarını inceledikten sonra bir başka iddia ortaya atarak şirketin aynı zamanda üreticileri satın alarak rakip uygulama marketlerini desteklemelerinin önüne geçtiğine dikkat çektiler. Ayrıca Google'ın çok sayıda gizli proje ile uygulama marketi konusundaki rakibi Samsung Electronics'e maddi menfaat sağlayarak bu alandaki rekabetten çekilmesini sağlamaya çalıştığı da iddia ediliyor.

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(Reuters)

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