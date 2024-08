ABD'den gözdağı! Tüm dünyanın merak ettiği sorunun yanıtı belli oldu: İran, İsrail'e saldırırsa...

İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliam ve son olarak Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran’ın başkenti Tahran'da öldürülmesi bölgedeki 'savaş' seslerini iyiden iyiye yükseltti. İran'ın her an İsrail'e bir misilleme saldırısı düzenlemesi beklenirken, saldırının bir dünya savaşı tehlikesini de gündeme getireceği belirtiliyor.

ABD BÖLGEYE YIĞINAK YAPIYOR

Bölgede her an her dakika gerilim yükselirken, ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik yığınak yapması ise endişeleri daha da artırdı.

Olası bir İran saldırısı karşısında ABD'nin nasıl bir tutum alacağı merak edilirken, Pentagon'dan açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İRAN SALDIRIRSA ASKERİ GÜCÜMÜZÜ KULLANIRIZ"

"İran saldırırsa bölgedeki askeri gücümüzü kullanırız. Umarım bu yetenekleri kullanmak zorunda kalacağımız bir durumda kalmayız. Ama İsrail'i savunmak için ihtiyacımız olursa kullanırız."

"BÖLGESEL SAVAŞ ÇIKMASIN DİYE ORADAYIZ"

ABD'nin İran ve Hizbullah tehdidine yönelik bölgedeki üst düzey yığınağıyla ilgili de gelen soruya yanıt veren Sözcü Pat Ryder, şunalrı söyledi;

"Burada yapmaya çalıştığımız şeye bakın. Daha geniş bir bölgesel çatışmayı caydırmak, İran'ın misilleme yapma ve potansiyel olarak ezici bir güç kullanma tehdidinde bulunduğu çok gergin bir Orta Doğu'da bölgesel bir savaşı önlemek. Ve yine İsrail'in savunmasına yardım etme taahhüdümüzde çok net olduk. Kimse tırmanış görmek istemiyor. Kimse daha geniş bir bölgesel çatışma görmek istemiyor. Bu yüzden umarım kendimizi bu yetenekleri kullanmak zorunda kalacağımız bir durumda bulmayız. Ama İsrail'in savunmasında kullanmamız gerekirse, kullanacağız"

(CNN Türk)