ABD'den Güney Kıbrıs kararı! İlk defa alındı, artık...

ABD dikkat çeken bir karara imza attı. 2025 savunma bütçesi senatodan geçen ABD, ilk kez Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni askeri eğitim/destek programına dahil etti. Kararın Biden tarafından imzalanması bekleniyor.

"ORTAK TATBİKAT YAPACAK, EĞİTİM ALACAK"

NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay paylaşımında şunları ifade etti:

"ABD’nin 2025 savunma bütçe yasa tasarısı senatodan geçti. Tasarıda Amerika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni askeri eğitim/destek programına dahil etti İlk defa. Bu kapsamda Rum yönetimi askerleri ABD ile ortak tatbikat yapacak,eğitim alacak. Biden’ın imzalaması bekleniyor."