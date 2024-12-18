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ABD'den Güney Kıbrıs kararı! İlk defa alındı, artık...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.12.2024 22:10
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ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni askeri eğitim/destek programına dahil etti. 2025 savunma bütçesinde yer alan kararda ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ortak tatbikat yapılabilecek. Bu kararın bir ilk olduğu vurgulandı.

ABD'den Güney Kıbrıs kararı! İlk defa alındı, artık...

ABD dikkat çeken bir karara imza attı. 2025 savunma bütçesi senatodan geçen ABD, ilk kez Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni askeri eğitim/destek programına dahil etti. Kararın Biden tarafından imzalanması bekleniyor.

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"ORTAK TATBİKAT YAPACAK, EĞİTİM ALACAK"

NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay paylaşımında şunları ifade etti:

"ABD’nin 2025 savunma bütçe yasa tasarısı senatodan geçti. Tasarıda Amerika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni askeri eğitim/destek programına dahil etti İlk defa. Bu kapsamda Rum yönetimi askerleri ABD ile ortak tatbikat yapacak,eğitim alacak. Biden’ın imzalaması bekleniyor."

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
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