ABD'den Güney Kıbrıs kararı! İlk defa alındı, artık...

ABD dikkat çeken bir karara imza attı. 2025 savunma bütçesi senatodan geçen ABD, ilk kez Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni askeri eğitim/destek programına dahil etti. Kararın Biden tarafından imzalanması bekleniyor.
NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay paylaşımında şunları ifade etti:
"ABD’nin 2025 savunma bütçe yasa tasarısı senatodan geçti. Tasarıda Amerika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni askeri eğitim/destek programına dahil etti İlk defa. Bu kapsamda Rum yönetimi askerleri ABD ile ortak tatbikat yapacak,eğitim alacak. Biden’ın imzalaması bekleniyor."
ABD’nin 2025 savunma bütçe yasa tasısı senatodan geçti. Tasarıda Amerika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni askeri eğitim/destek programına dahil etti. İlk defa. Bu kapsamda Rum yönetimi askerleri ABD ile ortak tatbikat yapacak,eğitim alacak. Biden’ın imzalaması bekleniyor.— Hüseyin Günay (@huseyingunayDC) December 18, 2024