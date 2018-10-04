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ABD'den Hindistan'a yaptırım uyarısı!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 13:43 | Son Güncelleme

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almayı planlayan Hindistan'a, anlaşmanın hayata geçmesi halinde yaptırım uygulayacağı uyarısında bulundu.

ABD'den Hindistan'a yaptırım uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "The Hindu" adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, ''ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'' (CAATSA) çerçevesinde İran, Kuzey Kore ve Rusya ile "önemli alışveriş" yapan herhangi bir ülkeye uygulanacak yaptırımlardan muaf tutulmayacağını söyledi.

Yetkili, "Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, Rusya ile CAATSA kapsamında yaptırımlara neden olacak alışverişten vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Hint kaynaklar da ABD yönetiminin bir süredir Hindistan'a Rusya ile savunma iş birliğini azaltması yönünde baskı yaptığını, Hindistan'ın ise S-400 konusunda niyetini açıkça dile getirdiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kısa süre önce Hindistan'ın ABD'den 18 milyar dolar değerinde savunma teçhizatı sipariş ettiğini açıklamıştı.

Yeni Delhi ve Kremlin yönetimlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan'a bugün başlayacak 2 günlük ziyareti sırasında S-400 anlaşmasını duyurmaları bekleniyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hindistan yaptırım Rusya yaptırım kararı

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
yıkılasın abd.adın batsın..
Dolarlar Rusya ve Çine kayınca kudurmuş köpek gibi herkese saldırıyor ABD. Asıl kuduracağın zaman ne zamandır biliyormusun? Ortadoğuda yetiştirdiğin ve tahtlara yerleştirdiğin gülen inekler gidince onların yerini asil insanlar gelince ozaman kuduracaksın. tabi buda hayal işte gülen inekleri öyle bir yetiştirmişsinki asırlardır besliyorsun biri gider yada vakti dolur sen sallarsın yenisini bulmuşsun bile işte sorun burda
abd kendi topuğuna sıkıyor,herkesi kendisi ile birlikte çukura çeker
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