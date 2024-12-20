HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den HTŞ ile ilk temas! Colani kararını dünyaya duyurdular: 'Kaldırılacak'

ABD'den HTŞ ile ilk temas! Colani kararını dünyaya duyurdular: 'Kaldırılacak'

20.12.2024 21:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf liderliğindeki heyetin, bugün Şam'a yaptığı ziyarette Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yetkilileriyle görüştüğü bildirildi. Ayrıca ABD, Colani için konulan para ödülünü kaldıracağını duyurdu.

ABD'den HTŞ ile ilk temas! Colani kararını dünyaya duyurdular: 'Kaldırılacak'

ABD'nin Şam Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Leaf, bugün Şam'a gerçekleştiği ziyarette HTŞ yetkilileriyle görüştü.

Görüşmede, Ürdün'ün Akabe kentinde ABD ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği zirvede "üzerinde anlaştığı prensiplerin" ele alındığı, Suriye liderliğinde temsil gücüne sahip tüm "Suriyelilerin haklarına saygılı, katılımcı bir siyasi sürece destek olunacağı" paylaşıldı.

thumbs_b_c_c874ab6a8f6b220df93dd5dfac44b99e

İLK ZİYARET

Suriye'de 8 Aralık'ta Baas rejiminin sona ermesinin ardından ilk defa bir ABD heyeti Şam'ı ziyaret etti.

PARA ÖDÜLÜ KALDIRILACAK

Bu gelişmenin ardından ABD, Colani için konulan para ödülünü kaldıracağını duyurdu.

5

REJİMİN DEVRİLMESİ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçtı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlendi.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu, Muhammed el-Beşir Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti.

Rejimin devrilmesinin ardından birçok Batı ülkesi Şam'a heyet gönderdi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri HTŞ (Heyet Tahrir Şam)
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşları ile ilgili gerçek ortaya çıktı! TÜİK verilerine yansıdı, 2025 zammı için umutlar arttı…

Emekli maaşları ile ilgili gerçek ortaya çıktı! TÜİK verilerine yansıdı, 2025 zammı için umutlar arttı…

Gazeteci Özlem Gürses TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı

Gazeteci Özlem Gürses TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı

'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon! Çok sayıda vahşi hayvan ele geçirildi

'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon! Çok sayıda vahşi hayvan ele geçirildi

17 yaşındaki zihinsel engelli kızı istismar etmişti! İfadeleri kan dondurdu

17 yaşındaki zihinsel engelli kızı istismar etmişti! İfadeleri kan dondurdu

Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı! İstanbul'a 'Erbain soğukları' geliyor: Yarın sabahtan itibaren...

Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı! İstanbul'a 'Erbain soğukları' geliyor: Yarın sabahtan itibaren...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.