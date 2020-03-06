HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den İdlib ateşkes anlaşmasına destek!

ABD'den İdlib ateşkes anlaşmasına destek!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2020 09:25 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib ateşkes anlaşmasının bölgedeki insani krizin hafifletmesi ve tehlikeli durumun bertaraf edilmesi konusunda umut verici olduğunu açıkladı.

ABD'den İdlib ateşkes anlaşmasına destek!

ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib konusunda yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün İdlib'de çok tehlikeli bir durumun bertaraf edilmesine ve Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah güçleri tarafından sivil bölgelere yapılan saldırılar sonucu ortaya çıkan korkunç insani krizi hafifleteceğini umut ettiğimiz Türk-Rus ateşkesini destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bununla beraber ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye ile ateşkesin detaylarını görüşmeyi beklediği belirtilen açıklamada, "Artık en önemli kısım, Esed ve destekçilerinin sürekli bir ateşkesin öngörüldüğü bu anlaşmaya uyup uymayacağını görmek olacak." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'deki çatışmaya son vermenin tek yolunun, ülke çapında ateşkes sağlanması ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 Sayılı Kararı kapsamında siyasi çözüm olduğu vurgulandı.

Türk ve Rus heyetleri arasında Moskova'da yapılan görüşmeler sonucunda dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de bir ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Parmağına sıkışan yüzük kabusu olduParmağına sıkışan yüzük kabusu oldu
Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına çağrı: İran'a gitmeyinSuudi Arabistan'dan vatandaşlarına çağrı: İran'a gitmeyin
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
Anahtar Kelimeler:
ABD İdlib Mutabakatı Rusya Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Didim açıklarında can pazarı! Göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Didim açıklarında can pazarı! Göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Gece yarısı acı olay! 4 yaşındaki Sümbül hayatını kaybetti

Gece yarısı acı olay! 4 yaşındaki Sümbül hayatını kaybetti

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Nusret'ten Kadınlar Günü jesti! Ücretsiz olacak

Nusret'ten Kadınlar Günü jesti! Ücretsiz olacak

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

İşte Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı metni

İşte Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı metni

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

Peskov'dan çok önemli 'Türk askeri' açıklaması

Peskov'dan çok önemli 'Türk askeri' açıklaması

Diğer Haberler
Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına çağrı: İran'a gitmeyin

Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına çağrı: İran'a gitmeyin

Çin’de koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 44’e yükseldi

Can kaybı 3 bin 44’e yükseldi

Yunanistan'da göçmenlere destek yürüyüşü

Yunanistan'da göçmenlere destek yürüyüşü

Brezilya'dan Venezuela'daki diplomatlarını çekme kararı

Brezilya'dan Venezuela'daki diplomatlarını çekme kararı

Trump'tan canlı yayında flaş açıklamalar: Bırakalım Suriye ve Türkiye kendileri savaşsın

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

ABD Senatosu'ndan koronavirüs (Kovid-19) için 8,3 milyar dolarlık bütçeye onay

ABD Senatosu'ndan koronavirüs için 8,3 milyar dolarlık bütçeye onay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.