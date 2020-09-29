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ABD'den İncirlik Üssü açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2020 09:39 | Son Güncelleme

Pentagon yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "ABD’nin İncirlik’te devam eden varlığı, ABD ve NATO müttefikimiz Türkiye arasındaki güçlü ilişkileri göstermektedir. Bakanlığın İncirlik’teki varlığını sonlandırmak gibi bir planı yoktur" ifadeleri yer aldı.

ABD'den İncirlik Üssü açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Yunanistan’da temasları sürerken, uzun süredir gündemde olan bir iddia da alevlendi.

Washington yönetiminin Türkiye’deki İncirlik Üssü’nden taşınacağı iddialarına ABD Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bakanlık yetkilileri, “Böyle bir planımız yok” açıklaması yaptı.

Savunma Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, “ABD Türk hükümetinin daveti üzerine, on yıllardır İncirlik Üssü’nden operasyonlarını gerçekleştiriyor. ABD’nin İncirlik’te devam eden varlığı, ABD ve NATO müttefikimiz Türkiye arasındaki güçlü ilişkileri göstermektedir. Savunma Bakanlığı’nın İncirlik’teki varlığını sonlandırmak gibi bir planı yoktur” denildi.

ABD’nin İncirlik üssünü taşıyacağına ilişkin en son haber The Times gazetesinde çıkmış, gazete, Mike Pompeo’nun Yunanistan ziyaretinde ABD’nin Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artırmaya çalıştığını yazmıştı.

Haberde, bu kapsamda Yunanistan’daki görüşmelerde İncirlik Üssü’nü Girit adasına taşımak için görüşmeler yaptığına da yer verilmişti.

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