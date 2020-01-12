HABER
  4. ABD'den Irak'a 'FED' tehdidi!

ABD'den Irak'a 'FED' tehdidi!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ülkedeki tüm yabancı güçleri çıkarmaya hazırlanan Irak hükümetini, ABD'deki New York Merkez Bankası'ndaki (FED) hesaplarına erişimini kesmekle tehdit ettiği iddia edildi.

ABD'den Irak'a 'FED' tehdidi!

The Wall Street Journal'ın haberine göre Irak, ülkesinin petrol gelirlerini, New York FED'deki hesabında tutuyor. Habere göre, ABD'nin uyarısı üzerine Irak hükümeti, ülkenin kırılgan ekonomisini olumsuz etkileyeceği belirtilen olası bir hesap sorunu üzerinde görüşüyor.

ABD’nin önceki hafta İran’ın önde gelen askeri yetkililerinden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi öldürmesi sonrası, ülkedeki tüm yabancı askeri birliklerin çıkmasını talep eden Irak hükümleti, ABD'den de geri çekilmeye ilişkin bir plan hazırlamasını istedi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
İran’da düşen uçakta ölenleri anma töreni, rejim karşıtı protestolara dönüştüİran’da düşen uçakta ölenleri anma töreni, rejim karşıtı protestolara dönüştü
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ilk yurt dışı ofisini KKTC’de açtıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ilk yurt dışı ofisini KKTC’de açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ırak FED

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Bir sütyen açıklaması daha!

Bir sütyen açıklaması daha!

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump'tan İranlılara Farsça mesaj

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Son dakika! Hafter'e bağlı güçler Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti

Libya'da ateşkes başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Ruhani, Zelenskiy'i arayarak düşürülen uçak nedeniyle özür diledi

Ruhani, Ukrayna'dan özür diledi!

Libya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

Libya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

Ukrayna'dan İran'a düşen yolcu uçağıyla ilgili 30 gün süre!

İran'a süre verdi! '8 Şubat'a kadar...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.