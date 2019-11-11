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ABD'den Irak'ta erken seçim çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2019 06:51 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, Irak hükümetine göstericilere yönelik şiddete son verme, seçim reformu yapma ve erken seçim çağrısı yaptı.

ABD'den Irak'ta erken seçim çağrısı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Irak'ta haftalardır süren hükümet karşıtı gösterilerden derin endişe duyulduğu belirtilerek, hükümete protestoculara yönelik şiddete son vermesi ve erken seçim çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Irak'ta göstericiler, sivil aktivistler ve medyaya yönelik saldırıların ve internete erişimin kısıtlanmasının son derece endişe verici olduğu bildirildi.

İran'daki rejimin, Irak'ın "kaynaklarını kuruturken ve barışçıl gösterileri durdurmak için silahlı gruplar kullanırken", Irak halkının sessiz kalmayacağı vurgulanan açıklamada, ölümle sonuçlanan şiddete ve internetin kısıtlanmasına rağmen Irak halkının, sesini duyurabildiği ifade edildi.

Açıklamada, Irak hükümetine göstericilere yönelik şiddete son verme, seçim reformu yapma ve erken seçim çağrısında bulunuldu.

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere, 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA

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ABD ırak

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