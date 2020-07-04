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  4. ABD'den Irak'ta Patriot testi! Şarapneller ev ve araçlara isabet etti

ABD'den Irak'ta Patriot testi! Şarapneller ev ve araçlara isabet etti

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2020 21:29 | Son Güncelleme

ABD, Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Yeşil Bölge’de kurduğu Patriot hava savunma sistemlerini test etti. Deneme sonucu vurulan İHA nedeni ile çevredeki ev ve araçlara çok sayıda şarapnel parçası isabet etti.

ABD'den Irak'ta Patriot testi! Şarapneller ev ve araçlara isabet etti

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Yeşil Bölge’ye Ocak ayından bu yana sık sık gerçekleştirilen roketli saldırıların ardından ABD, bölgede konuşlandırdığı Patriot hava savunma sistemlerini test etti.

İNSANSIZ HAVA ARACINI HEDEF YAPTILAR

Irak güvenlik güçlerinin bilgisi dahilinde yapılan denemede hava savunma sistemlerinin vurması için İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanıldı.

ÇOK SAYIDA EV VE ARACA ŞARAPNEL PARÇASI İSABET ETTİ

Deneme sonucu vurulan İHA nedeni ile çevredeki ev ve araçlara çok sayıda şarapnel parçası isabet etti. Yaklaşık 1 saat süren testte siren sesleri ile uyarılar yapıldı. (İHA)

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