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ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2018 18:17 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD ile İran arasındaki dostluk anlaşmasının sonlandırılacağını duyurdu.

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

Uluslararası Adalet Divanı'nın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili olarak tedbir kararı almasına ABD'den ilk tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tedbir kararının nedeni olarak gösterilen 1955'te iki ülke arasında imzalanan İran - ABD Dostluk Anlaşması'nı sonlandıracaklarını duyurdu.

Pompeo ayrıca İran'ın Irak'ta ABD için bir tehdit olduğunu söyledi.

Pompeo: “İran Uluslararası Adalet Divanı’nı siyasi amaçlarına alet ediyor.”Pompeo: “İran Uluslararası Adalet Divanı’nı siyasi amaçlarına alet ediyor.”
ABD Dışişleri Bakanı: ‘İran’la 1955 tarihli dostluk anlaşmasını iptal ediyoruz.”ABD Dışişleri Bakanı: ‘İran’la 1955 tarihli dostluk anlaşmasını iptal ediyoruz.”
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo pompeo İRAN

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