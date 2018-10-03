ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

Uluslararası Adalet Divanı'nın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili olarak tedbir kararı almasına ABD'den ilk tepki geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tedbir kararının nedeni olarak gösterilen 1955'te iki ülke arasında imzalanan İran - ABD Dostluk Anlaşması'nı sonlandıracaklarını duyurdu.
Pompeo ayrıca İran'ın Irak'ta ABD için bir tehdit olduğunu söyledi.
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