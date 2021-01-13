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ABD’den İran’a karşı yeni yaptırımları açıkladı

13.01.2021 22:06 | Son Güncelleme:
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ABD’den İran’a karşı yeni yaptırımları açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından kontrol edilen 2 vakıf ve sübvansiyonlarının yaptırım listesine alındığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın görevde sayılı günleri kalmasına rağmen İran’a yönelik yaptırımlarına devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından kontrol edilen 2 vakıf ve sübvansiyonlarının yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Bakanlık, yaptırımlar ile Execution of Imam Khomeini’s Order (EIKO) ve Astan Quds Razavi (AQR) vakıflarını, liderlerini ve sübvansiyonlarını hedef aldı. Bakanlığın bu yaptırımları İran’a yönelik "azami baskı" kampanyasını güçlendirmek için yapılan son eylem oldu.

HAMANEY VE HÜKÜMET HEDEF ALINDI

Bakanlık, "EIKO, siyasi muhalifler, dini azınlıklar ve sürgün edilmiş İranlılar da dahil olmak üzere rejime karşı olanların topraklarına ve mülklerine el koyarak muhaliflerin haklarını sistematik olarak ihlal etti. Siyasi muhaliflerden ve dini azınlıklardan kamulaştırılan varlıklar da dahil olmak üzere İran ekonomisinin büyük bir bölümünü, Yüksek Lider Ali Hamaney ve üst düzey İran hükümet yetkililerinin yararına kontrol ediyor” dedi.

Hazine Bakanı Steven T. Mnuchin ise yaptığı açıklamada, "Bu kurumlar, İran elitinin İran ekonomisinin büyük kısmında yozlaşmış bir mülkiyet sistemini sürdürmesini sağlıyor. ABD, İran halkına yardım etmek için kendisini zenginleştirenleri hedef almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yaptırım uygulanan kişi ve kurumların ABD’deki varlıkları dondurulacak ve Amerikalıların onlarla iş yapması engellenecek. Yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlarla iş yapan herkes, ABD yaptırımlarına maruz kalabilir. (İHA)

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