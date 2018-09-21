ABD'den İran'a suçlama: Balistik füze desteği yapıyorlar

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Filistin konulu Ortadoğu toplantısında, Filistin konusunda konuşmayı reddederek İran'a yönelik suçlamalarını sürdürdü.
Konseyde İsrail'in üzerine çok gidildiğini savunan Haley, şöyle konuştu:
"Ortadoğu'da çatışmaya ve istikrarsızlığa yol açan bir ülke var ve bu İsrail değil, İran. İran'ın Irak'taki hedefi; burada Tahran'dan Akdeniz'e gelecek silah ve askerler için kendi kontrolünde bir merkez kurmak. İran son aylarda agresifliğini artırdı. İran'ın Irak'taki destekçileri açıkça eğitim alıyor, Tahran'dan gelen silahları kullanıyor. İran rejiminin bu destekçilere son günlerde balistik füze desteği yaptığı da gelen haberler arasında."
Haley, İran'ın son günlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) füze saldırısı yaptığını ve 11 kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirerek, İran'ın Irak topraklarına müdahalesinin BM Güvenlik Konseyinin dikkatinde olması gerektiğini belirtti.
İran'ın Irak'ı kendisine bağımlı hale getirmeye ve zayıflatmaya çalıştığını da öne süren Haley, "İran, zayıflamış bir Irak'ı kullanarak terör faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor." ifadesini kullandı.
(AA)
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