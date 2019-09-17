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ABD'den İran'a tehdit! Cevap vermeye hazırız

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2019 21:02 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Arabistan'ın petrol sahalarına yapılan saldırılardan İran’ı sorumlu tutarak gerekmesi halinde müttefiklerini savunmaktan çekinmediklerini söyledi.

ABD'den İran'a tehdit! Cevap vermeye hazırız

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, başkent Washington’da The Heritage Foundation tarafından düzenlenen bir etkinlikte İran’a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'ın petrol sahalarına yapılan saldırılardan İran’ı sorumlu tutan Pence, gerekmesi halinde müttefiklerini savunmaktan çekinmediklerini belirterek, “Bu hafta sonu Suudi Arabistan'daki çeşitli petrol tesislerine yapılan saldırının ardından size söz veriyorum cevap vermeye hazırız" dedi.

"BÖLGEDEKİ ÇIKARLARIMIZI VE MÜTTEFİKLERİMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ"

Başkan Donald Trump’ın bazı söylemlerine atıfta bulunan Pence, “Başkanın dediği gibi kimseyle savaşmak istemiyoruz. Fakat Amerika Birleşik Devletleri hazır. Bölgedeki çıkarlarımızı ve müttefiklerimizi savunmaya hazırız” dedi.

ABD’nin istihbarat toplamaya devam ettiğini vurgulayan Pence, “Başkan, delilleri gözden geçirmek için bu saatte bile özenle çalışıyor” ifadelerini kullandı.

KRİZ SONRASI RİYAD ADIMI

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Riyad'a gittiğini de belirten Pence, "Cevabımızı tartışmak için orada olacak” ifadelerini kullandı.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Donald Trump, Cumartesi günü iki büyük Suudi petrol tesisine yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu. Tahran ise suçlamaları reddetmişti. (İHA)

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ABD İRAN Suudi Arabistan savaş ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
allah belanı versin ABD, dünyanın başına bela oldun, kendisi bombalıyor istediğini suçluyor, yıkıldığın günü görmek nasip olur inşallah
Bi an önce çıksın artık şovlardan bıktık köpek kavgası gibi hepsi it köpek
yeter artık her hafta savaş kapıda diyonuz , hadi savaşın .
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