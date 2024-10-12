ABD'den İran'a 'Vururuz' mesajı! İsrail'in hedefi İran'ın nükleer tesisleri mi olacak?

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Kamala Harris'in ABD'deki yahudi lobisinin oyunu alabilmek için attığı adım çok konuşuldu. Harris'in İran'ın nükleer silahına izin vermeyeceğini ve İran'ın tehlikeli ve istikrar bozucu bir ülke olduğunu belirttiği açıklaması hakkında CNN Türk ABD temsilcisi Yunus Paksoy canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

HARRIS'İN HEDEFİ YAHUDİ LOBİSİ

"Harris'in Netanyahu'ya vermek istediği mesaj şu: 'Sadece Trump ile değil benimle de çalışabilirsin. Ben de senin İran politikanı desteklerim.' Harris'in İsrail'e, İsrailli ABD vatandaşlarına ve Netanyahu'ya direkt mesaj vererek daha üst lobiye yöneldiğini düşünüyorum. Ben başkan olarak Amerikan güçlerini ve çıkarlarını İran ve İran destekli teröristlerden savunmak için gerekli olan her türlü adımı atmaktan asla çekinmeyeceğim. Ve İran'ın bir nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğim. Diplomasi bu hedefe ulaşmak için benim tercih ettiğim yoldur ancak tüm seçenekler masada."

İSRAİL İRAN'IN NÜKLEER SANTRALLERİNİ VURABİLİR Mİ?

ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer, İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri vurma ihtimali hakkında da önemli ifadelerde bulundu. Güçlüer açıklamasında şunları söyledi:

"İsrail Savunma Bakanlığı tek başına İran'ın nükleer tesislerini vuracak kapasiteye sahip olmadıklarını söylediler. Burada ABD onay ve destek verirse ancak yerin 65 metre altındaki nükleer reaktörlere erişebilme imkanları oluyor. Kolay bir şey değil. İsrail şu an İran'ın nükleer tesislerini vurursa kesinlikle ama kesinlikle ABD'nin bir desteği vardır. Bu kaçınılmaz. İran'daki nükleer santrallerin vurulma olayının ben İsrail için bir iç politika hamlesi olduğunu düşünüyorum."