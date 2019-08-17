HABER

ABD'den İran gemisine yakalama kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2019 07:41 | Son Güncelleme

Reuters'ın haberine göre, ABD, Cebelitarık özerk yönetimince önce el konulan ardından serbest bırakılan İran'a ait 'Grace 1' adlı gemiyle ilgili yakalama kararı çıkarttı.

ABD'den İran gemisine yakalama kararı

ABD Adalet Bakanlığı Cebelitarık özerk yönetimi tarafından Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan 'Grace 1' petrol tankeri hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Anlaşması'nın ihlal edildiğinin iddia edildiği belgede, tankerin ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yardım ettiği ve yasadışı bir şekilde Suriye'ye yardım etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Cebelitarık özerk yönetimince Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyulan 'Grace 1' adlı İran tankeri serbest bırakılmıştı.

Geminin pazar günü yola çıkması bekleniyordu. ABD ise İngiltere'ye bağlı özerk Cebelitarık yönetiminden tankere el konulmasını istemişti.

GRACE 1'İN ADI ADRİAN DARYA OLACAK

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Deniz İşleri'nden Sorumlu Yardımcısı Celil İslami, tankerin isminin değiştirileceğini duyurmuştu.

İslami, "Sahibinin talebi doğrultusunda Grace 1 petrol tankerine İran bayrağı takılıp ismi de Adrian Darya olarak değiştirildikten sonra Akdeniz’de yol almaya hazırlanacak" dedi.


Fedakar annenin büyük mücadelesiFedakar annenin büyük mücadelesi
Türkiye Yeni Bir Depreme Hazır mı?Türkiye Yeni Bir Depreme Hazır mı?
Cami saldırganı suçlamaları reddetmişti! Önemli gelişme Cami saldırganı suçlamaları reddetmişti! Önemli gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Grace 1 Cebelitarık ABD İRAN

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Son şampiyona Denizli'de şok

Son şampiyona Denizli'de şok

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Norveç'te cami saldırganı suçunu kabul etti

Cami saldırganı suçlamaları reddetmişti! Önemli gelişme

Putin mısır tarlasına uçak indiren pilotu 'Rusya'nın Kahramanı' ilan etti

234 kişi kurtarılmıştı! Putin 'Rusya'nın Kahramanı' ilan etti

İdlib'e Rus hava saldırısı: 13 ölü, 20 yaralı

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var

Grönland'dan Trump'a yanıt: Satılık değiliz

Çok konuşulan iddiayla ilgili Trump'a yanıt: Satılık değiliz

İranlı Amiral: ABD ve İngiltere’ye tarihi ders verdik

'ABD ve İngiltere’ye tarihi ders verdik'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.