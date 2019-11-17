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ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.11.2019 08:16 | Son Güncelleme

Şili, Irak, Bolivya derken şimdi de İran'da sokaklar karıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'da akaryakıt zammı sonrası başlayan gösterilere destek mesajı yayınladı. Pompeo, mesajında "ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır" ifadelerine yer verdi.

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkeler arasında yer alan İran'da, devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapılması, geçen 1,5 yılın ardından yeniden halkı sokağa döktü.

ABD'DEN DESTEK

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’da dün başlayan sokak gösterileri sonrası sosyal medya hesabından Farsça bir açıklama metni yayınladı.

'ABD SİZİN YANINIZDADIR'

1,5 yıl önceki protestolarla ilgili yaptığı Farsça paylaşıma atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı: "40 yıl süren tiranlıktan sonra gururlu İran halkı, hükümetlerinin suiistimalleri konusunda sessiz kalmıyorlar. Biz de sessiz kalmayacağız. İran halkına bir mesajım var: ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır."

pompeo

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Mike Pompeo

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