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ABD'den İsrail'e '14 bin tonluk' bomba hediye

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2020 11:59 | Son Güncelleme

ABD dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan, İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e tahrip gücü yüksek 14 bin tonluk bomba hediye etmeye hazırlanıyor. Hediyenin cuma günü ABD Temsilcisiler Meclisi'ne sunulacağı belirtildi.

ABD'den İsrail'e '14 bin tonluk' bomba hediye

ABD, Ortadoğu'da İran ve Hizbullah'a karşı önlem almak için İsrail'e jest yapmaya hazırlanıyor. ABD ve İsrail medyasında yer alan habere göre, ABD ordusunun envanterinde bulunan GBU-57 adlı hassas güdümlü bombanın, İsrail’e verilmesi için ABD Kongre üyeleri Josh Goetheimer ve Brian Mast, iki partili bir yasa tasarısı sunmayı planladığı açıklandı.

14 BİN TON AĞIRLIĞINDA

Yasa tasarısı ABD Kongresinde kabul edilirse, 14 bin kiloluk bomba, İsrail’e verileceği aktarıldı. “Sığınak Yok Eden Bomba” (Bunker Buster) olarak bilinen ve nükleer başlığa sahip olmayan bu bomba, en dayanıklı sığınakları bile yok ettiği ifade edildi.

EN DAYANIKLI SIĞINAKLARI BİLE YOK EDİYOR

Tasarıyı sunmak üzere olan her iki kongre üyesinin ABD’nin müttefiki İsrail'in İran ve Hizbullah’a karşı korunması gerektiği için GBU-57 adlı hassas güdümlü bombanın verilmesinin karar verildiği ifade edildi. Tahrip gücü yüksek bombanın, İran’ın herhangi bir nükleer santralini yok edebileceği belirtilirken bombanın şimdiye kadar sadece ABD Ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi. “Sığınak Yok Eden” bombanın, dayanıklı en sağlam sığınakları bile yok edebildiği kaydedildi.

ABD'den İsrail'e

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