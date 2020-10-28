HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den İsrail'e '14 tonluk' bomba hediye

ABD'den İsrail'e '14 tonluk' bomba hediye

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2020 11:59 | Son Güncelleme

ABD dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan, İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e tahrip gücü yüksek 14 tonluk bomba hediye etmeye hazırlanıyor. Hediyenin cuma günü ABD Temsilcisiler Meclisi'ne sunulacağı belirtildi.

ABD, Ortadoğu'da İran ve Hizbullah'a karşı önlem almak için İsrail'e jest yapmaya hazırlanıyor. ABD ve İsrail medyasında yer alan habere göre, ABD ordusunun envanterinde bulunan GBU-57 adlı hassas güdümlü bombanın, İsrail’e verilmesi için ABD Kongre üyeleri Josh Goetheimer ve Brian Mast, iki partili bir yasa tasarısı sunmayı planladığı açıklandı.

14 TON AĞIRLIĞINDA

Yasa tasarısı ABD Kongresinde kabul edilirse, 14 tonluk bombanın, İsrail’e verileceği aktarıldı. “Sığınak Yok Eden Bomba” (Bunker Buster) olarak bilinen ve nükleer başlığa sahip olmayan bu bomba, en dayanıklı sığınakları bile yok ettiği ifade edildi.

EN DAYANIKLI SIĞINAKLARI BİLE YOK EDİYOR

Tasarıyı sunmak üzere olan her iki kongre üyesinin ABD’nin müttefiki İsrail'in İran ve Hizbullah’a karşı korunması gerektiği için GBU-57 adlı hassas güdümlü bombanın verilmesinin karar verildiği ifade edildi. Tahrip gücü yüksek bombanın, İran’ın herhangi bir nükleer santralini yok edebileceği belirtilirken bombanın şimdiye kadar sadece ABD Ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi. “Sığınak Yok Eden” bombanın, dayanıklı en sağlam sığınakları bile yok edebildiği kaydedildi.

ABD'den İsrail'e

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
Merkel ülkeyi yeniden kapatmayı planlıyor!Merkel ülkeyi yeniden kapatmayı planlıyor!
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Üniversite öğrencisi Seda'dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Üniversite öğrencisi Seda'dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Çukur'da duygusal veda sahnesi! Ünlü oyuncu ayrıldı mı?
Çukur'da duygusal veda sahnesi! Ünlü oyuncu ayrıldı mı?
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
İzmir depremi sonrası Yunanistan'dan korkutan uyarı!
İzmir depremi sonrası Yunanistan'dan korkutan uyarı!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Trump'tan Azerbaycan ve Ermenistan'la ilgili flaş açıklama
Trump'tan Azerbaycan ve Ermenistan'la ilgili flaş açıklama
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
Diğer Haberler
Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Fransa'da sınır yine aşıldı
KKTC'de son 24 saatte yeni koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de son 24 saatte yeni vaka görülmedi
ABD Başkanı Donald Trump'tan seçime beş kala açıklama
Trump'tan seçime beş kala açıklama
Gürcistan Başbakanı Gakharia, Kovid-19'a yakalandı
Gürcistan Başbakanı koronavirüse yakalandı
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 47 milyonu geçti
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 47 milyonu geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.