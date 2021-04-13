HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’den Johnson & Johnson'a durdurma kararı

ABD’den Johnson & Johnson'a durdurma kararı

13.04.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li sağlık yetkilileri, ülkede Johnson Johnson’ın tek dozluk Covid-19 aşısına derhal ara verilmesi çağrısında bulundu.

ABD’den Johnson & Johnson'a durdurma kararı

ABD'nin sağlık ile ilgili en yetkili iki kurumu, potansiyel olarak tehlikeli kan pıhtıları raporlarını araştırmak için tek dozluk Johnson & Johnson Covid-19 aşısının uygulanmasının "durdurulmasını' önerdiklerini açıkladı.

'FDA VE CDC DURDURMA PLANINI ONAYLADI'

ABD’nin en önemli iki sağlık kuruluşu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA), yaptıkları açıklamalarda aşıyı durdurma planını doğruladığı bildirildi.

Aşının durdurulma sebebinin aşı olan altı kadında trombosit sayısının azalmasıyla birlikte kan pıhtıları oluşması olduğu açıklandı.

ABD'de bugüne kadar 6,8 milyondan fazla kişiye tek dozluk Johnson & Johnson Covid-19 aşısı uygulandı.

ABD’nin en önemli iki sağlık kuruluşu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA), yaptıkları açıklamalarda aşıyı durdurma planını doğruladığı bildirildi.

CDC’nin mevcut vakaları daha ayrıntılı incelemek ve potansiyel önemini değerlendirmek için Çarşamba günü Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP) toplantısı düzenleyeceği belirtilirken FDA’nın bu vakaları araştırırken analizleri gözden geçireceği ifade edildi.

'AŞININ DURDURULMASINI TAVSİYE EDİYORUZ'

Ayrıca, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA), "Bu süreç tamamlanıncaya kadar, bu aşının kullanımının çok dikkatli bir şekilde durdurulmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA), Şubat ayı sonlarında yayınlanan 62 sayfalık incelemesinde, Johnson & Johnson’ın tek dozluk Covid-19 aşısının etkili ve güvenli olduğunu belirtmişti.

AVRUPA DA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD merkezli Johnson & Johnson ilaç şirketi tarafından geliştirilen corona virüs (Covid-19) aşısının uygulandığı 4 kişide kan pıhtılaşması yan etkisinin görülmesinin ardından soruşturma başlatmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyorMilyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyor
Avusturya şokta! Sağlık Bakanı istifa ettiAvusturya şokta! Sağlık Bakanı istifa etti
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.