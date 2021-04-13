ABD’den Johnson & Johnson'a durdurma kararı

ABD'nin sağlık ile ilgili en yetkili iki kurumu, potansiyel olarak tehlikeli kan pıhtıları raporlarını araştırmak için tek dozluk Johnson & Johnson Covid-19 aşısının uygulanmasının "durdurulmasını' önerdiklerini açıkladı.

'FDA VE CDC DURDURMA PLANINI ONAYLADI'

ABD’nin en önemli iki sağlık kuruluşu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA), yaptıkları açıklamalarda aşıyı durdurma planını doğruladığı bildirildi.

Aşının durdurulma sebebinin aşı olan altı kadında trombosit sayısının azalmasıyla birlikte kan pıhtıları oluşması olduğu açıklandı.

ABD'de bugüne kadar 6,8 milyondan fazla kişiye tek dozluk Johnson & Johnson Covid-19 aşısı uygulandı.

ABD’nin en önemli iki sağlık kuruluşu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA), yaptıkları açıklamalarda aşıyı durdurma planını doğruladığı bildirildi.

CDC’nin mevcut vakaları daha ayrıntılı incelemek ve potansiyel önemini değerlendirmek için Çarşamba günü Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP) toplantısı düzenleyeceği belirtilirken FDA’nın bu vakaları araştırırken analizleri gözden geçireceği ifade edildi.