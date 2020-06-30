HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den kabus gibi açıklama: Günlük vaka artışı 100 bine ulaşabilir

ABD'den kabus gibi açıklama: Günlük vaka artışı 100 bine ulaşabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 30.06.2020 21:27 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının günde 100 bine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

ABD'den kabus gibi açıklama: Günlük vaka artışı 100 bine ulaşabilir

Fauci, ABD Senatosunda Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlenen oturumda, salgında yaşanan son gelişmeleri ve ülkede artan vaka sayılarını değerlendirdi ve senatörlerin sorularını yanıtladı.

Pandemi konusunda bazı eyaletlerin durumu iyiyken bazı eyaletlerde durumun kötüye gittiğine işaret eden Fauci, "Sadece vakaların yüksek olduğu eyaletlere odaklanamayız, bu durum tüm ülke için tehlike yaratıyor." dedi.

Fauci, ülkedeki günlük vaka sayısının 40 binin üzerinde olduğuna işaret ederek, "Şu anki vaka eğilimi durdurulmadığı takdirde günlük vaka sayısı 100 bine ulaşırsa şaşırmam." diye konuştu.

"YANLIŞ YÖNE GİDİYORUZ"

Fauci, ölüm sayılarına yönelik bir tahminde bulunamayacağını vurgulayarak, "Amerikan halkına durumun daha da kötüye gidebileceğini söylememizde fayda var." ifadesini kullandı.

Florida, Teksas, California ve Arizona'nın yeni koronavirüs vakalarının yüzde 50'sinin görüldüğü eyaletler olduğuna işaret eden Fauci, "Olanlardan memnun değilim, çünkü yanlış yöne gidiyoruz." dedi.

Fauci, Kovid-19'a yönelik sürü bağışıklığı kazanılıp kazanılamayacağına yönelik, "Virüse karşı bağışıklık konusunda elimizde çok fazla veri yok. Bunu bize zaman öğretecek ama önemli olan bu bağışıklığın ne kadar süreceği. 1 yıl mı sürecek, 2 yıl mı, daha mı az bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler
'Türkiye S-400'leri Moskova'nın izni olmadan satamaz''Türkiye S-400'leri Moskova'nın izni olmadan satamaz'
Airpods'u olanlar dikkat! Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Cihazınız kaybolursa...Airpods'u olanlar dikkat! Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Cihazınız kaybolursa...

En Çok Okunan Haberler

2 saat kimse ikna edemedi! Oğlunun cesediyle sokakta oturdu

2 saat kimse ikna edemedi! Oğlunun cesediyle sokakta oturdu

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

Bakan Koca, 'Giderek daha fazla rastlıyoruz' diyerek uyardı

Bakan Koca, 'Giderek daha fazla rastlıyoruz' diyerek uyardı

Oralara giden onlarca kişi hastaneye yatırıldı

Oralara giden onlarca kişi hastaneye yatırıldı

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
Pentagon'dan "Rusya'nın, Taliban'a para teklifi" iddialarına ilişkin açıklama

Pentagon'dan 'Taliban'a para teklifi' açıklaması

'Türkiye S-400'leri Moskova'nın izni olmadan satamaz'

'Türkiye S-400'leri Moskova'nın izni olmadan satamaz'

Avrupa Birliği 14 ülkeyle sınır kapılarını açıyor

Avrupa Birliği 14 ülkeyle sınır kapılarını açıyor

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü

Bakan Çavuşoğlu: Fransa bir darbeciyi destekliyor

Bakan Çavuşoğlu: Fransa bir darbeciyi destekliyor

Zelensky: İkinci dalgaya hazırlanmamız gerekecek

Zelensky: İkinci dalgaya hazırlanmamız gerekecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.