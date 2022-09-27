HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den kaçamak yanıt! Yunanistan'ın tahriklerine sessiz kaldılar

ABD'den kaçamak yanıt! Yunanistan'ın tahriklerine sessiz kaldılar

27.09.2022 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı birlik çıkarmasının yankıları sürerken ABD'den konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "NATO içerisinde gerilimi artırabilecek eylemlerin zamanı değil" ifadelerini kullandı.

ABD'den kaçamak yanıt! Yunanistan'ın tahriklerine sessiz kaldılar

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı birlik çıkarmasına yönelik bir soru üzerine, "Uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı durduğu bir dönemde, şimdi NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil." dedi.

KAÇAMAK YANIT VERDİ

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ned Price, AA muhabirinin "Yunanistan'ın Ege'de GASA kapsamındaki adalara onlarca zırhlı araç ve tank çıkararak provoke ettiği gerilimin tırmanmasından endişe etmiyor musunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Rusya'nın bir kez daha egemen bir devleti işgal ettiği, transatlantik toplum ve uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı durduğu bir dönemde, şimdi NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil. NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve her türlü zor farklılıkları çözmek için diplomatik olarak birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz."

Son dakika: Çıkarma gemilerini İHA'lar görüntülemişti! Yunanistan'ın Ege'deki skandal hamlesine Türkiye'den çok sert tepkiSon dakika: Çıkarma gemilerini İHA'lar görüntülemişti! Yunanistan'ın Ege'deki skandal hamlesine Türkiye'den çok sert tepki

Sözcü toplantı sırasında, Yunan bir gazetecinin "Adalar hangi ülkenin egemenliği altındadır, Türkiye'nin mi? Yunanistan'ın mı?" sorusuna ise yanıt vermeden diplomatik yollarla farklılıkların çözülmesi gerektiği vurgusunu yineledi.

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki GASA kapsamında bulunan Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk ettiği ortaya çıkmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araçlar konuşlandırması sebebiyle Yunanistan ve ABD'ye protesto notası vermişti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler! &quot;Elimizdeki tüm imkanları kullanırız&quot;Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler! "Elimizdeki tüm imkanları kullanırız"

NÜKLEER ANLAŞMA OLSA DA İRAN HALKININ YANINDA DURACAĞINA SÖZ VERDİ

İran'da devam eden protestolara da değinen Price, ABD'nin protestolarla ve protestoların İran'a imzalaması için teklif edilen yeni nükleer anlaşma süreci ile ilişkili olmadığını ileri sürdü.

AA muhabirinin, "Protestolar sizinle alakalı değil ama siz İranlı yetkilileri, kurumları yaptırım listesine alarak, ABD'li bir şirket İran'da Starlink internet ağını aktif hale getirerek ve siz İran'a iletişimde kullanılmak üzere yazılım ve donanım sevk etmeleri için şirketleri teşvik ederek şu anda protestoların bir parçası oldunuz. İran ile nükleer anlaşmayı imzalasanız dahi İran sokaklarındaki insanlara desteğinizi sürdüreceğinize, İran kurum yetkililerine yaptırım uygulamaya devam edeceğinize dair İran halkına söz veriyor musunuz?" sorusuna Price "Kesinlikle, Yüzde yüz." yanıtını verdi.

Sözcü, ABD'nin protestoların bir parçası olmadığını, İran yönetiminin ABD'yi olayların bir parçası olarak göstermeyi çok istediğini ancak ülkedeki olayların halkın meşru talepleri doğrultusunda bu noktaya geldiğini savundu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülke şokta! Altı katlı bina çöktü...O ülke şokta! Altı katlı bina çöktü...
Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişmeAnnesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası duyurdu! Ev sahiplerinden sonra kiracılara da doğal gaz desteği! 2.500 TL'ye kadar...Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası duyurdu! Ev sahiplerinden sonra kiracılara da doğal gaz desteği! 2.500 TL'ye kadar...
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan abd ege
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Mersin'de Tece Polisevi yakınında patlama! Bölgeden ilk görüntüler geldi... Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: Mersin'de Tece Polisevi yakınında patlama! Bölgeden ilk görüntüler geldi... Çok sayıda ekip sevk edildi

Erkek hakim 'eşcinseller sitesi'ne üye oldu: Görüştüğü gence müstehcen fotoğraflar gönderdi, davasına baktı! Sonrasında olanlar...

Erkek hakim 'eşcinseller sitesi'ne üye oldu: Görüştüğü gence müstehcen fotoğraflar gönderdi, davasına baktı! Sonrasında olanlar...

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası duyurdu! Ev sahiplerinden sonra kiracılara da doğal gaz desteği! 2.500 TL'ye kadar...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası duyurdu! Ev sahiplerinden sonra kiracılara da doğal gaz desteği! 2.500 TL'ye kadar...

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Sosyal medyada olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.