ABD'den çok önemli Kaşıkçı açıklaması

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: "(Kaşıkçı cinayetininin sorumlusu) Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar." ifadelerini kullandı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını verdiği iddia edilen Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman'ı bütünüyle desteklediğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi olan veliaht prensin politikalarına karşı yazılar yazan Kaşıkçı 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul konsolosluğunda Suudi yetkililerce öldürüldü.

Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde veliaht prensin rol alıp almadığı sorusuna cevap vermekten kaçındı, ancak MbS olarak anılan veliaht prensi desteklediğini ortaya koyan şu ana kadarki en kesin ifadelerini kullandı.

"(MbS) Suudi Arabistan'ın lideri. Çok iyi bir müttefik oldular" diyen Trump, Arabistan'ı destekliyor olmasının MbS'i desteklemek anlamına mı geldiği sorusuna, "Şu anda kesinlikle o anlama geliyor" cevabını verdi.

