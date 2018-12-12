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ABD'den çok önemli Kaşıkçı açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 12.12.2018 17:08 | Son Güncelleme

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Kaşıkçı cinayetininin sorumlusu Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar."

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: "(Kaşıkçı cinayetininin sorumlusu) Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar." ifadelerini kullandı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını verdiği iddia edilen Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman'ı bütünüyle desteklediğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi olan veliaht prensin politikalarına karşı yazılar yazan Kaşıkçı 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul konsolosluğunda Suudi yetkililerce öldürüldü.

Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde veliaht prensin rol alıp almadığı sorusuna cevap vermekten kaçındı, ancak MbS olarak anılan veliaht prensi desteklediğini ortaya koyan şu ana kadarki en kesin ifadelerini kullandı.

"(MbS) Suudi Arabistan'ın lideri. Çok iyi bir müttefik oldular" diyen Trump, Arabistan'ı destekliyor olmasının MbS'i desteklemek anlamına mı geldiği sorusuna, "Şu anda kesinlikle o anlama geliyor" cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
kaşıkçı ABD Haley

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Amerika Birleşik Devletleri demek istediğini alamadı
Eee iyide 400 milyar dolarlık silah anlaşması ne olacak, altın yumurtlayan tavuk kesilir mi, lütfen ama şaka yaptık falan diyin...
vay vay vay... anlaşma sağlanamamış demek ki
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