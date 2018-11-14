ABD'den 'kayıtları dinlediniz mi?' sorusuna ilginç yanıt

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğü ana ilişkin ses kaydı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, isthbarat biriminin kaydı dinlediğini açıklayan ilk Batılı lider olmuştu.

Konu Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’e soruldu. Sözcü, “Bakan (Mike) Pompeo böyle bir kayıt dinlemedi, dinlemesi uygun olmazdı” dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Bakan Mike Pompeo’nun haftasonu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’la telefonda görüştüğünü, Amerika’nın beklentisinin olayda rolü olanların hesap vermesi yönünde olduğunu bir kez daha yineledi. Sözcüye Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye’nin elinde olduğunu iddia ettiği ve Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ana ait olduğu belirtilen ses kaydını dinleyip-dinlemediği soruldu.

Sözcü, “Pompeo böyle bir ses kaydı dinlemedi, üst düzey bir diplomat olarak kaydı dinlemesi uygun olmazdı” yanıtını verdi, neden uygun olmayacağı konusunda ise ayrıntı vermedi. Heather Nauert, Amerika’nın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kendi verilerini topladığını ve birçok kaynaktan gelen bilgileri değerlendirdiğini vurguladı.