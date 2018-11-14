ABD'den 'kayıtları dinlediniz mi?' sorusuna ilginç yanıt

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğü ana ilişkin ses kaydı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, isthbarat biriminin kaydı dinlediğini açıklayan ilk Batılı lider olmuştu.
Konu Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’e soruldu. Sözcü, “Bakan (Mike) Pompeo böyle bir kayıt dinlemedi, dinlemesi uygun olmazdı” dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Bakan Mike Pompeo’nun haftasonu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’la telefonda görüştüğünü, Amerika’nın beklentisinin olayda rolü olanların hesap vermesi yönünde olduğunu bir kez daha yineledi. Sözcüye Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye’nin elinde olduğunu iddia ettiği ve Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ana ait olduğu belirtilen ses kaydını dinleyip-dinlemediği soruldu.
Sözcü, “Pompeo böyle bir ses kaydı dinlemedi, üst düzey bir diplomat olarak kaydı dinlemesi uygun olmazdı” yanıtını verdi, neden uygun olmayacağı konusunda ise ayrıntı vermedi. Heather Nauert, Amerika’nın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kendi verilerini topladığını ve birçok kaynaktan gelen bilgileri değerlendirdiğini vurguladı.
“FRANSA ESKİ BİR MÜTTEFİKİMİZ”
Dışişleri Bakanlığı’ndaki basın toplantısında Başkan Donald Trump’ın Fransa ziyareti sonrasında Fransa ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik sert Twitter mesajları da gündeme geldi. Dışişleri Sözcüsü Nauert, “Fransa eski bir müttefikimiz, o açıdan değişen bir şey yok” dedi, kullanılan söylemin fazla abartılmaması gerektiğini savundu, “Büyük bir mesele değil” yorumunu yaptı.
Hem Fransa Cumhurbaşkanı Macron hem de Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bir süredir gündeme getirdiği “Avrupa ordusu” fikri için de “Biz NATO’yu destekliyoruz” ifadesini kullandı.
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