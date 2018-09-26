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ABD'den korkunç tehdit: Korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız

DÜNYA HABERLERİ  | 26.09.2018 16:05 | Son Güncelleme

BM'de Trump'ın 'İran'la tüm ilişkilerin kesilmesi' çağrısı, Pompeo'nun Amerikan atlatma çabasının 'barış ve güvenliğe karşı en zararlı adım olduğu' açıklamasının ardından Bolton da konuştu: 4 Kasım'dan itibaren İran'la iş yapmaya devam edenler, korkunç sonuçlarla karşılaşacak.

ABD'den korkunç tehdit: Korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız

Trump yönetimi, Birleşmiş Milletler'in 2 gözlemcisi dahil 195 üye ülkesinin aynı çatı altında biraraya gelip birbirlerinin sorunlarına ortak olarak çözümler üretmesini amaçlayan BM Genel Kurulu yıllık toplantılarını İran karşıtı şova dönüştürmeye çalışıyor.

TÜM DÜNYA NÜKLEER ANLAŞMAYI DESTEKLERKEN BM'DE ANLAŞMA KARŞITI PLATFORM

BM merkezine evsahipliği yapan ABD'nin lideri sıfatıyla BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ''Tüm dünyaya karşı ABD'' manzarası çizen Başkan Donald Trump, İran'ı 'dünyada terörizmin önde gelen sponsoru' diye niteledi ve "Tüm uluslardan, saldırganlığı devam ettiği sürece İran rejimiyle bağlantılarını kesmelerini istiyoruz" dedi.

Trump yönetimi, çekildiği İran'la nükleer anlaşmanın İsrail ve Suudi Arabistan bloğu dışında tüm dünya tarafından desteklenmesine karşın, BM Genel Kurulu kapsamında anlaşma karşıtı Nükleer İran'a Karşı Birleşmişler grubunun zirvesini düzenlendi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in bile şahinliğini alay konusu yaptığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, nükleer anlaşmaya bağlı kalan ve İran'la ticaret yapmayı sürdürmenin yollarını arayan Avrupalı müttefiklere çok sert mesajlar gönderdi.

Forumda ''Avrupalıların ya da başkalarının yaptırımlarımızı savuşturmasına izin vermeye niyetli değiliz'' diyen Bolton, Trump'ın İran'a karşı yaptırımların ikinci aşamasını devreye sokacağı 4 Kasım'dan itibaren İran'la iş yapmaya devam edenlerin 'korkunç sonuçlarla' karşılacaklarını söyledi.

'AB SÖZÜNÜ TUTAMAZ'

İran'la nükleer anlaşmanın taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya İran'la iş yapmaya devam etme kararlarını açıklarken Avrupa Birliği (AB) de Avrupa şirketlerinin Amerikan yaptırımlarına uymasını yasaklayan bir düzenleme çıkardı.

Pazartesi günü AB ile İran arasında takas modeli üzerinden ticareti devam ettirme uzlaşmasına varılması sonrası konuşan Bolton, AB'nin vaatlerini yerine getiremeyeceğini ima ederek ''Biliyorsunuz, Avrupa Birliği lafta güçlü, icraatta zayıftır. Bu henüz oratada olmayan ve kurulma tarihi açıklanmayan yapının nasıl gelişeceğini takip edeceğiz'' dedi.

SWIFT'E SALVO

Bolton, uluslararası bankacılık işlemlerine finansal mesaj hizmeti veren Belçika merkezli SWIFT sistemine de ''Dünyanın baş terör sponsoru devletinin kaçamak şer yollarına başvurmasını kolaylaştırmasını nasıl haklı gösterebilir'' diye çattı.

Trump yönetimi SWIFT'in İran bankalarını Merkez Bankası dahil sistemden çıkarmasını istiyor, Avrupalılar ise bunun küresel finans sistemine darbe indirip siber saldırılara daha açık hale getireceği ve Çin ile Rusya'nın alternatif mesaj hizmetleri devreye sokmasının yolunu açacağını savunuyor.

BEDELİNİ CEHENNEMLE ÖDERSİNİZ

Bolton, geleneksel şahin tiratlarından biri atmayı da ihmal etmedi:

''Tahran'daki mollalara göre 'Büyük Şeytan', 'karanlıklar aleminin hükümdarı', 'azmış cehennemin efendisi' olduğumuza göre bugün burada onlara garanti ettiğim şeyleri ciddiye alacaklarını varsayıyorum: Bize ya da müttefiklerimize yahut ortaklarımıza karşı gelirseniz, yurttaşlarımıza zarar verirseniz, yalan söylemeye, kandırmaya, hile yapmaya devam ederseniz, evet, bunun bedelini cehennemle ödersiniz.''

Öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bir panelde şöyle konuştu:

"ABD, İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin, İran'a uyguladığımız yaptırımları saf dışı bırakacak özel bir ödeme sistemi kurduklarını duyurmasından son derece rahatsız ve hayal kırıklığı içindedir. Bu, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe karşı atılan en zararlı adımdır."

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ABD Trump Bolton pompeo tehdit

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