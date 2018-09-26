ABD'den korkunç tehdit: Korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız

Trump yönetimi, Birleşmiş Milletler'in 2 gözlemcisi dahil 195 üye ülkesinin aynı çatı altında biraraya gelip birbirlerinin sorunlarına ortak olarak çözümler üretmesini amaçlayan BM Genel Kurulu yıllık toplantılarını İran karşıtı şova dönüştürmeye çalışıyor.

TÜM DÜNYA NÜKLEER ANLAŞMAYI DESTEKLERKEN BM'DE ANLAŞMA KARŞITI PLATFORM

BM merkezine evsahipliği yapan ABD'nin lideri sıfatıyla BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ''Tüm dünyaya karşı ABD'' manzarası çizen Başkan Donald Trump, İran'ı 'dünyada terörizmin önde gelen sponsoru' diye niteledi ve "Tüm uluslardan, saldırganlığı devam ettiği sürece İran rejimiyle bağlantılarını kesmelerini istiyoruz" dedi.

Trump yönetimi, çekildiği İran'la nükleer anlaşmanın İsrail ve Suudi Arabistan bloğu dışında tüm dünya tarafından desteklenmesine karşın, BM Genel Kurulu kapsamında anlaşma karşıtı Nükleer İran'a Karşı Birleşmişler grubunun zirvesini düzenlendi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in bile şahinliğini alay konusu yaptığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, nükleer anlaşmaya bağlı kalan ve İran'la ticaret yapmayı sürdürmenin yollarını arayan Avrupalı müttefiklere çok sert mesajlar gönderdi.