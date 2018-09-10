ABD'den korkutan açıklama: Her seçenek masada

Dunford ABD'nin, Suriye'de yapılacak bir kimyasal saldırıya karşı askeri güç kullanma kararı vermediğini söyledi.
Dunford, "Ancak kimyasal silahların kullanıldığı durumlarda planlama konusundaki pozisyonumuzu bilmesi için başkan ile rutin bir diyalog içindeyiz" dedi.
Dunford, Cumartesi günü Hindistan'a yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı konuşmada, "(Başkan) elimizde askeri seçenekler bulunmasını bekliyor; kendisine bu askeri seçeneklerin geliştirilmesiyle ilgili güncel bilgilendirmeyi yaptık" dedi.
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