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ABD'den korkutan açıklama: Her seçenek masada

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2018 10:48 | Son Güncelleme

ABD Genel Kurmay Başkanı General Joseph Dunford, Suriye'nin İdlib vilayetine yapılması beklenen saldırıda kimyasal silah kullanması ihtimaline karşı Washington'un yaptığı uyarıları dikkate almaması halinde başvurulacak askeri seçenekler hakkında Başkan Donald Trump ile "rutin diyalog" içinde olduğunu söyledi.

ABD'den korkutan açıklama: Her seçenek masada

Dunford ABD'nin, Suriye'de yapılacak bir kimyasal saldırıya karşı askeri güç kullanma kararı vermediğini söyledi.

Dunford, "Ancak kimyasal silahların kullanıldığı durumlarda planlama konusundaki pozisyonumuzu bilmesi için başkan ile rutin bir diyalog içindeyiz" dedi.

Dunford, Cumartesi günü Hindistan'a yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı konuşmada, "(Başkan) elimizde askeri seçenekler bulunmasını bekliyor; kendisine bu askeri seçeneklerin geliştirilmesiyle ilgili güncel bilgilendirmeyi yaptık" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Joseph Dunford Suriye İdlib Trump

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