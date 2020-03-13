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ABD’den koronavirüs itirafı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, daha önce gripten ölenlerin bazılarının koronavirüsten öldüğünün tespit edildiğini açıkladı.

ABD’den koronavirüs itirafı

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, ABD Kongre Üyesi Harley Rouda’nın sorduğu bir soruya verdiği cevapta daha önce grip nedeniyle ölen kişilerde koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Kongre Üyesi Harley Rouda’nın, "Yani ABD’de ilk bakışta gripten öldü dediğimiz insanlar var ancak gerçek şu ki bu vakalar koronavirüs olabilir mi?" sorusuna Redfield, "ABD’de bugüne kadar bazı vakalarda bu şekilde teşhis konuldu" yanıtını verdi.

ÇİN: ABD BİZE BİR AÇIKLAMA BORÇLU

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, Twitter hesabından CDC Direktörü Redfield’in açıklamalarını paylaşarak ABD ordusunu korona virüsü Wuhan şehrine getirmekle suçladı. Zhao yaptığı açıklamada, "Koronavirüsü Wuhan’a getiren ABD ordusu olabilir. ABD şeffaf olmalı. Verilerinizi halkla paylaşın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadelerini kullandı.

Redfield’ın söz konusu açıklamasıyla ABD’nin aslında suçunu itiraf ettiğini iddia eden Zhao, koronavirüslü ilk hastanın aslında Wuhan’da değil, ABD’de çıktığını ima etti. Zhao, ABD’nin virüse ilk olarak ne zaman rastlandığını açıklamak zorunda olduğunu ifade ederek ABD’nin koronavirüsü bulaşan hasta sayısını ve salgın süresince hangi hastanelerin kullanıldığını sordu.

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ABD koronavirüs

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