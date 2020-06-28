HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den kritik koronavirüs açıklaması: Devir kapanıyor

ABD'den kritik koronavirüs açıklaması: Devir kapanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2020 19:01 | Son Güncelleme

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının son günlerde yeniden yükselişe geçtiğini söyledi. Azar, "Aşı ve tedavi çalışmaları ilerliyor ancak salgının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor" dedi.

ABD'den kritik koronavirüs açıklaması: Devir kapanıyor

Azar, CNN televizyonunda Jake Tapper'ın sunduğu "State of Union" programında, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Özellikle güney ve batı eyaletlerde vaka sayılarının hızlı şekilde arttığına işaret eden Azar, "Ülke şu anda birkaç ay önce pandeminin zirve yaptığı dönemden farklı bir durumda. Aşı ve tedavi çalışmaları ilerliyor ancak salgının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor." ifadesini kullandı.

Herkesin sorumluluk alarak maske ve sosyal mesafe kurallarına itaat etmesi gerektiğinin altını çizen Azar, vakaların ülkedeki "normalleşme" sürecine bağlı olarak artışa geçtiği iddialarını da yanıtladı.

"VAKALARIN ARTMASININ NEDENİ NORMALLEŞME DEĞİL"

Azar, "Vakaların artmasının nedeni normalleşme değil. Birçok eyalette normalleşme sürecine henüz çok yeni başlayan topluluklarda bile vakalar artıyor. Vakaların artış nedenini derinlemesine incelemeliyiz ancak şurası kesinki kendi davranışlarımıza dikkat etmeli, sosyal mesafeyi koruduğumuz ve maske taktığımızdan emin olmalıyız." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTuan Tunalı sevgilisiyle tatildeTuan Tunalı sevgilisiyle tatilde
Suriyeli asker, Esad'ın 16 yaşındaki kızına aşkını ilan etti!Suriyeli asker, Esad'ın 16 yaşındaki kızına aşkını ilan etti!
Evde kendi dezenfektanınızı üretebilirsiniz! İşte virüsleri öldüren o tarif...Evde kendi dezenfektanınızı üretebilirsiniz! İşte virüsleri öldüren o tarif...

En Çok Okunan Haberler

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Sınava giden genç kıza ceza şoku

'Akraba kurbanı oldum' dedi! Gerçek ise bambaşka çıktı

'Akraba kurbanı oldum' dedi! Gerçek ise bambaşka çıktı

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

'Pes' dedirten olay! Kameralar saniye saniye kaydetti

'Pes' dedirten olay! Kameralar saniye saniye kaydetti

İlginizi Çekebilir

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
Sırbistan'ı karıştıran olay! Polisin mültecilere şiddeti kamerada

Ülkeyi karıştıran olay! Polisin görüntüleri...

Suriyeli asker, Esad'ın 16 yaşındaki kızına aşkını ilan etti! Kayıplara karıştı

Suriyeli asker, Esad'ın 16 yaşındaki kızına aşkını ilan etti!

Rolling Stones'tan Trump'a şarkılarını kullanmama uyarısı

Efsanevi gruptan Trump'a 'şarkı' uyarısı

Trump’ın paylaşımı Zuckerberg’e 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump çarpıcı iddiaya ilk kez yanıt verdi! 'Bana böyle bir bilgi verilmedi'

Trump çarpıcı iddiaya böyle yanıt verdi!

Hindistan’da kolları ve bacakları olmayan bebek şaşırttı

Şaşkına çeviren olay! Kolları ve bacakları olmadan doğdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.