ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, S-400 sisteminin aktif olduğu bir hava sahasında F-35 uçmasının mümkün olmadığını söyledi.

Pompeo, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde bakanlık bütçesiyle ilgili oturumda, Türkiye ve S-400'ler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasını doğru bulmadıklarını dile getiren Pompeo, bu hususta Türk muhataplarına görüşlerini birçok kez aktardıklarını belirtti.

Pompeo, teknik anlamda S-400'ler ile F-35'lerin aynı yerde var olmasının mümkün olamayacağına iddia ederek "S-400'lerin aktif olduğu bir yerde F-35'lerin aynı anda uçması mümkün değil." dedi.

Türkiye'ye S-400'ler yerine Patriot'ları önerdiklerini kaydeden Pompeo, "Bu öneri hala masada, detaylar üzerinde çalışılıyor. F-35'lerin önemli bir parçasını üreten Türklere şunu söyledik; onlar sadece alıcı veya müşteri değil, F-35'lerin tedarik zincirinin bir parçası durumunda. Eğer S-400'leri alırlarsa bu durumun mevcut olmayacağını açık bir şekilde ilettik." diye konuştu.