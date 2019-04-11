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ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2019 03:39 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "S-400'lerin aktif olduğu bir yerde F-35'lerin aynı anda uçması mümkün değil" dedi.

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, S-400 sisteminin aktif olduğu bir hava sahasında F-35 uçmasının mümkün olmadığını söyledi.

Pompeo, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde bakanlık bütçesiyle ilgili oturumda, Türkiye ve S-400'ler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasını doğru bulmadıklarını dile getiren Pompeo, bu hususta Türk muhataplarına görüşlerini birçok kez aktardıklarını belirtti.

Pompeo, teknik anlamda S-400'ler ile F-35'lerin aynı yerde var olmasının mümkün olamayacağına iddia ederek "S-400'lerin aktif olduğu bir yerde F-35'lerin aynı anda uçması mümkün değil." dedi.

Türkiye'ye S-400'ler yerine Patriot'ları önerdiklerini kaydeden Pompeo, "Bu öneri hala masada, detaylar üzerinde çalışılıyor. F-35'lerin önemli bir parçasını üreten Türklere şunu söyledik; onlar sadece alıcı veya müşteri değil, F-35'lerin tedarik zincirinin bir parçası durumunda. Eğer S-400'leri alırlarsa bu durumun mevcut olmayacağını açık bir şekilde ilettik." diye konuştu.

Pompeo ayrıca, Türkiye’nin Rusya’dan S-400'leri alması durumunda Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında bazı yaptırımlarla karşı karşı kalma ihtimalinin de önünün açılacağını ifade etti.

Öte yandan Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın neden sürecin dışında bırakıldığı şeklindeki bir soruya, "ABD'nin mümkün olan her şeyi yaptığını" savunarak yanıt verdi.

Pompeo, ABD'nin Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transfer edip etmeyeceği sorusuna ise yanıt vermedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Mike Pompeo F-35 S-400

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