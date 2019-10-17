ABD'den ziyaret: Gözler Beştepe'de kritik görüşme başladı!

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırlıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Başkent'e gelmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, bugün Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pence'in görüşmesi başladı. Pompeo'yu birazdan kabul edecek.

Erdoğan-Pence görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı, harekat kapsamında bundan sonra atılacak adımlar, güvenli bölge planı ve ABD'nin yaptırım kararları gibi önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.

Robert O'Brien ve James Jeffrey, Ankara'da ilk görüşmeyi dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirmişti.

Edinilen bilgiye göre, Beştepe'de gerçekleşen ve 1,5 saat süren o görüşmede ABD heyeti YPG ile Türkiye arasında "arabuluculuk" teklifini yineledi.

ABD heyeti daha sonra, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir araya geldi.

KALIN, RUSYA'NIN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİNİ KABUL ETTİ