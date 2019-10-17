HABER

ABD'den ziyaret: Gözler Beştepe'de kritik görüşme başladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2019 15:40 | Son Güncelleme

Ankara, ABD'den iki önemli ismi ağırlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mike Pence ve beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul ettti.

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırlıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Başkent'e gelmişti.

20191017_2_38798671_48569212_Web

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, bugün Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pence'in görüşmesi başladı. Pompeo'yu birazdan kabul edecek.

Erdoğan-Pence görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı, harekat kapsamında bundan sonra atılacak adımlar, güvenli bölge planı ve ABD'nin yaptırım kararları gibi önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.

Robert O'Brien ve James Jeffrey, Ankara'da ilk görüşmeyi dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirmişti.

ad474af2ef2e45a97b48410d3f522e75

Edinilen bilgiye göre, Beştepe'de gerçekleşen ve 1,5 saat süren o görüşmede ABD heyeti YPG ile Türkiye arasında "arabuluculuk" teklifini yineledi.

ABD heyeti daha sonra, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir araya geldi.

KALIN, RUSYA'NIN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİNİ KABUL ETTİ

Ankara'daki diplomasi trafiğinde bugün bir görüşme de Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul etti.

Kalın-Lavrentyev görüşmesinde, terör örgütlerinin Suriye’nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi konusunda mutabık kalındı.

20191017_2_38798671_48569214_Web

Toplantıda siyasi çözüm süreci ve anayasa komitesi çalışmaları konusunda kaydedilen gelişmeler de değerlendirildi.

ÇAVUŞOĞLU, O'BRIEN İLE GÖRÜŞTÜ

Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve beraberindeki heyeti kabul etmişti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki... Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki...
Alman meclisinde sert Türkiye tartışmasıAlman meclisinde sert Türkiye tartışması
Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi Eski Üyesinden Türkiye’ye DestekAmerika Ulusal Güvenlik Konseyi Eski Üyesinden Türkiye’ye Destek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ziyaret Ankara Mike Pence Mike Pompeo

En Çok Okunan Haberler

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hollanda Başbakanı Rutte: NATO, Türkiye'siz yapamaz

Hollanda Başbakanı Rutte: NATO, Türkiye'siz yapamaz

Çavuşoğlu BBC'ye konuştu: Rusya bize söz verdi

Çavuşoğlu BBC'ye konuştu: Rusya bize söz verdi

Rusya'dan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektuba ilk tepki

Trump’ın mektubuna Rusya'dan ilk tepki

AB'den son dakika Brexit açıklaması: Anlaşma yapıldı

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Norveç Adalet Bakanı: Avrupa'da büyük bir kaos yaratacaktır

Norveç Adalet Bakanı: Avrupa'da büyük bir kaos yaratacaktır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.