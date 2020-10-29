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ABD'den Kudüs doğumlu vatandaşlarına 'doğum yeri' için İsrail seçeneği

DÜNYA HABERLERİ  | 29.10.2020 20:23 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, Kudüs'te doğan ABD vatandaşlarına, doğum yerlerini İsrail olarak değiştirme imkanı sağlayacağını duyurdu.

ABD'den Kudüs doğumlu vatandaşlarına 'doğum yeri' için İsrail seçeneği

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yönetmeliğin Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararlarıyla ilişkili alındığını belirtti.

Pompeo, yönetmelik kapsamında Kudüs'te doğan ABD vatandaşlarının bugünden itibaren pasaport işlemlerinde doğum yerini İsrail olarak seçebileceğini, İsrail olarak seçmeyen vatandaşların doğum yerinin ise Kudüs olarak kalabileceğini kaydetti.

Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Kudüs ve Batı Şeria'daki doğum yerlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik olmadığını belirten Pompeo, bu kararın İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalardan bağımsız alındığını savundu. (AA)

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