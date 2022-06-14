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ABD'den Kuzey Kore'ye nükleer mesaj: Hazırız!

14.06.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin, Kuzey Kore'nin olası nükleer testine karşı bölgedeki konuşlanmayı değiştirmeye hazır olduğu bildirildi.

ABD'den Kuzey Kore'ye nükleer mesaj: Hazırız!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Kore’nin yeni bir nükleer silah testi yapması durumunda ABD’nin bölgedeki müttefikleri ile koordinasyon içinde buna hızlı yanıt vermek üzere askeri konuşlanmaları konusunda değişiklikler yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile Washington’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Park ile ekonomik ilişkileri ve bölgesel güvenlik konularını ele aldıklarını söyleyen Blinken, Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze programının bölge için oluşturduğu tehdit konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

ABD’nin Kuzey Kore’ye yönelik düşmanca bir niyetinin söz konusu olmadığına vurgu yapan Blinken, “Ön koşulsuz diyaloğa açığız. Kovid-19 aşıları da dahil olmak üzere Kuzey Kore halkını desteklemek istiyoruz.” dedi.

Blinken, hedeflerinin barış içinde ve istikrarlı bir bölge olduğunu belirtti ancak Kim Jong Un yönetiminin bu yöndeki ABD tekliflerine yanıt vermediğini söyledi.

KUZEY KORE'YE ÇAĞRI

ABD’de eski yönetim dönemlerinden bu yana Kuzey Kore’nin 6 deneme yaptığını ve 7’inci nükleer deneme yapmak için hazırlık yaptığına dair bilgiler konusunda endişeli olduğunu kaydeden Blinken şöyle konuştu:

"Kuzey Kore'nin böyle bir teste devam etmesi durumunda hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için Güney Kore, ayrıca Japonya ve diğer yakın müttefiklerimiz ve ortaklarımızla çok yakın temas halindeyiz. Bugün için basitçe söyleyebilirim ki yine diğerleriyle özellikle Güney Kore ve Japonya ile çok yakın koordinasyon içinde, tüm olası durumlara hazırlanıyoruz ve askeri konuşlanmamızda hem kısa hem de uzun vadeli ayarlamalar yapmaya hazırız. Bir nükleer test tehlikeli olacak, bölgeyi derinden sarsacaktır. Bu, birden fazla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında belirtilen uluslararası hukuku açıkça ihlal eder. Bu nedenle Kuzey Kore’yi daha fazla istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Kuzey Kore'yi ciddi ve sürdürülebilir bir diplomasiye girişmeye çağırıyoruz ve gerçekten de bu bağlamda hiçbir ön koşul olmaksızın ilerlemeye hazırız."

Park ise Kuzey Kore’nin olası bir nükleer denemesinin uluslararası toplumdan kesin ve sert bir karşılık alacağını söyledi.

ABD ile mevcut yaptırımların uygulanmasındaki boşlukları kapatmanın somut yollarını ve yaptırım rejimini daha da güçlendirmenin yollarını ele aldıklarını anlatan Park, “Aynı zamanda, diyalog ve diplomasiye, Kuzey Kore ile diplomaside daha esnek ve açık fikirli bir yaklaşım benimsemeye hazır olduğumuz konusunda çok net olduk. Kuzey Kore ile ön koşulsuz diyalog istiyoruz. Kuzey Kore'yi istikrarsızlaştırıcı eylemleri durdurmaya ve diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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