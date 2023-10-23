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ABD’den Lübnan'daki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin

23.10.2023 00:31 | Son Güncelleme:
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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’da bulunan ABD vatandaşlarının “öngörülemeyen güvenlik durumu” nedeniyle hemen ülkeden ayrılmaları istendi. Lübnan'dan ayrılacakların maddi durumu yetmemesi halinde uçak bileti satın almak için ABD hükümetinden mali yardım kredisine başvuru yapmaları da duyuruldu.

ABD’den Lübnan'daki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin

ABD, vatandaşlarından Lübnan’ı terk etmeleri çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’da bulunan ABD vatandaşlarının “öngörülemeyen güvenlik durumu” nedeniyle hemen ülkeden ayrılmaları istendi. Açıklamada, “Halen ticari uçuşlar mevcuttur ancak kapasite azalmıştır. Lütfen Beyrut-Refik Hariri Uluslararası Havalimanı uçuş seçeneklerini kontrol edin” ifadeleri kullanılarak, Lübnan'dan ayrılacakların maddi durumu yetmemesi halinde uçak bileti satın almak için ABD hükümetinden mali yardım kredisine başvuru yapmaları istendi.

IRAK'TAKİ DİPLOMATİK PERSONELİNE 'ÜLKEDEN AYRILMASI' TALİMATI VERMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’a olan seyahat uyarısı da seviye 4’e yükseltilmiş, ABD vatandaşları Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarılmıştı.

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Açıklamada, terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç karışıklıklar ve Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle söz konusu seyahat uyarısının yayınlandığı ifade edilmişti. Açıklamada, ABD personeline ve çıkarlarına yönelik artan güvenlik tehditleri nedeniyle geçtiğimiz cuma günü Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu’nda görevli kilit rollerde olmayan personele ve ailelerine ülkeden ayrılmaları yönünde talimat verildiği aktarılmıştı.

ABD DÜNYA ÇAPINDA UYARI YAYINLAMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, 19 Ekim’de İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sonrası Orta Doğu’da birçok ülkede protestoların patlak vermesi ve ABD’nin diplomatik misyonlarının hedef alınmasının ardından nadir görülen dünya çapında bir uyarı yayınlamıştı. Bakanlık, yurt dışındaki tüm ABD vatandaşlarının “daha dikkatli olmalarını” tavsiye ederek, “Dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerilimler, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemlerinin potansiyelindeki artış nedeniyle Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD vatandaşlarına daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyor” demişti. (İHA)

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Lübnan abd

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