ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

Türk heyetiyle yaptıkları görüşmeler hakkında konuşan ABD'li üst düzey yetkili, "Washington'da toplantılar verimli geçti" dedi.

ABD'li yetkili, Türkiye'nin güvenlik endişesinin farkında olduklarını belirtti. "Barışçıl bir yol için çözüm arayışımız sürüyor. Menbiç yol haritasına Türkiye kadar bağlıyız" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi hakkında da "S-400 alınırsa, Patriot süreci son bulur" denildi.

VENEZUELA ÇAĞRISI

Öte yandan yetkili Türkiye'yi kendi kendini Venezuela lideri ilan eden Juan Guaido'yu desteklemeye davet ettiklerini açıkladı.

