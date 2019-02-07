HABER

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

DÜNYA HABERLERİ  | 07.02.2019 15:09 | Son Güncelleme

Türk heyetiyle yaptıkları görüşmeler hakkında konuşan ABD'li üst düzey yetkili, "Washington'da toplantılar verimli geçti. Menbiç yol haritasına Türkiye kadar bağlıyız" dedi. Öte yandan yetkili 'Türkiye'yi Guaido'yu desteklemeye davet ettik' dedi.

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

Türk heyetiyle yaptıkları görüşmeler hakkında konuşan ABD'li üst düzey yetkili, "Washington'da toplantılar verimli geçti" dedi.

ABD'li yetkili, Türkiye'nin güvenlik endişesinin farkında olduklarını belirtti. "Barışçıl bir yol için çözüm arayışımız sürüyor. Menbiç yol haritasına Türkiye kadar bağlıyız" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi hakkında da "S-400 alınırsa, Patriot süreci son bulur" denildi.

VENEZUELA ÇAĞRISI

Öte yandan yetkili Türkiye'yi kendi kendini Venezuela lideri ilan eden Juan Guaido'yu desteklemeye davet ettiklerini açıkladı.

PARTNER Okulda dönem ödevi istediler, nükleer bomba yaptı Okulda dönem ödevi istediler, nükleer bomba yaptı
Berlin Film Festivali'ne Yoğun İlgi BekleniyorBerlin Film Festivali'ne Yoğun İlgi Bekleniyor
İran’ın 40 yıllık gücüİran’ın 40 yıllık gücü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Menbiç Suriye Türkiye and

En Çok Okunan Haberler

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haplardan hangisi zehirli? Bu soruları yalnızca FBI ajanları cevaplayabiliyor!

Haplardan hangisi zehirli?

İran’ın 40 yıllık gücü

İran’ın 40 yıllık gücü

AİHM'den Türkiye kararı

AİHM'den Türkiye kararı

İddia: Venezuela, Türkiye'ye 24 ton altın sattı

Venezuela, Türkiye'ye 24 ton altın sattı

Dünya fotoğraf ödülleri açıklandı

Dünya fotoğraf ödülleri açıklandı

Rusya: Korkunç sonuçları olur!

Rusya: Korkunç sonuçları olur!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.