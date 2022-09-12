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ABD'den modernizasyon desteği! Yunanistan F-16'larını güncelliyor

12.09.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Yunanistan'ın silahlarını modernize etmeye devam ediyor. Son olarak Yunan Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 savaş uçağı daha modernize edildi. Uçakların Girit'teki Suda Üssüne konuşlanması planlanıyor.

ABD'den modernizasyon desteği! Yunanistan F-16'larını güncelliyor

ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16 tipi savaş uçağının Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan habere göre, ABD desteğiyle modernize edilen F-16 uçakların teslimi Tanagra'daki Yunan Hava Kuvvetleri Sanayii tesislerinde resmi törenle yapıldı.

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Modernize edilmiş iki F-16'nın, ilk uçuşunu Eğriboz Adası üzerinden yaparak, Girit'teki Suda Üssüne gitmesi planlanıyor.

Yıl sonuna kadar toplam 6 adet F-16'nın modernizasyonunun tamamlanması hedefleniyor.

F-16 modernizasyon programı kapsamında, toplamda 83 adet F-16'nın "Viper" seviyesinde güncellenmesi öngörülüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan F-16
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