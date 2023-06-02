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ABD'den nükleer silah açıklaması! "Rusya ve Çin’i caydırmak için...."

02.06.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, nükleer silah kapasitesine yönelik yeni bir açıklama yaptı. Sullivan, ABD'nin Rusya ve Çin'in caydırılması için nükleer silah kapasitesinin artırılmasına ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.

ABD'den nükleer silah açıklaması! "Rusya ve Çin’i caydırmak için...."

Jake Sullivan yaptığı açıklamada, 2010 yılında ABD ile Rusya arasında New START anlaşmasıyla belirlenen nükleer silahlara ilişkin sınırlara uyacağını vurguladı.

"2026 YILINA KADAR..."

New START anlaşmasına 2026 yılına kadar uymayı istediklerini ifade eden Sullivan, Moskova ve Pekin ile de silah kontrolü konularında müzakerelere de açık olduklarını söyledi.

Ayrıca Çin, Tayvan'ın nükleer silahlanma kapasitesini geliştirmesiye başlamasıyla ABD ile gerginlik yaşamış, ABD tarafından yapılan çatışma riskini azaltma çağrılarını ise reddetmişti.


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Çin Rusya Tayvan abd

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